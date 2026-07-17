Impacta despliegue de fuerzas de seguridad en el Cereso de Monclova; era una revisión de rutina

MONCLOVA, COAH.- La presencia de un importante número de elementos de seguridad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Monclova, ubicado sobre la carretera Monclova-Candela, llamó la atención de ciudadanos y automovilistas este viernes, luego del despliegue de un operativo al interior del penal.

Ante la movilización, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que la intervención obedeció a una revisión de rutina contemplada dentro de los protocolos preventivos que se realizan de manera periódica en los centros penitenciarios del estado. La dependencia descartó que estuviera relacionada con algún hecho extraordinario.