Impacta despliegue de fuerzas de seguridad en el Cereso de Monclova; era una revisión de rutina
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La Secretaría de Seguridad Pública informó que el operativo formó parte de los protocolos preventivos que se realizan de manera periódica en los penales del estado
MONCLOVA, COAH.- La presencia de un importante número de elementos de seguridad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Monclova, ubicado sobre la carretera Monclova-Candela, llamó la atención de ciudadanos y automovilistas este viernes, luego del despliegue de un operativo al interior del penal.
Ante la movilización, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que la intervención obedeció a una revisión de rutina contemplada dentro de los protocolos preventivos que se realizan de manera periódica en los centros penitenciarios del estado. La dependencia descartó que estuviera relacionada con algún hecho extraordinario.
Durante el operativo se inspeccionaron las distintas áreas del centro penitenciario con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y mantener el control al interior del inmueble.
Al concluir la revisión, la dependencia estatal reportó que el Cereso de Monclova se encuentra en orden y sin situaciones de riesgo, por lo que no fue necesario implementar medidas adicionales.
La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en los centros de reinserción social de Coahuila.