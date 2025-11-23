Impactan patrulla y buscaban escapar en Monclova; operativo policial deja cuatro detenidos

El incidente se registró aproximadamente a las 00:30 horas , cuando la unidad oficial, identificada con el número 245 , fue rozada por la camioneta. Lejos de detenerse, el conductor aceleró para incorporarse hacia la colonia Primero de Mayo , lo que provocó que los elementos solicitaran apoyo de otras unidades para cerrar el paso al vehículo.

MONCLOVA, COAH.- Una movilización policiaca se desplegó durante los primeros minutos de ayer sábado , luego de que el conductor de una camioneta Jeep Limited blanca , quien viajaba acompañado de tres hombres más, decidiera huir tras impactar una patrulla municipal sobre el bulevar Harold R. Pape , en Monclova .

Con la alerta emitida, diversas patrullas iniciaron la búsqueda del automotor, que circulaba a toda velocidad dentro de las calles del sector habitacional. Durante varios minutos, la camioneta recorrió distintas vialidades hasta llegar a la calle Yucatán, donde los tripulantes descendieron e intentaron introducirse a un domicilio para evitar su detención.

Los oficiales, que ya habían rodeado el área, interceptaron a los cuatro hombres antes de que lograran entrar a la vivienda y procedieron a su aseguramiento. De acuerdo con el reporte policial, los sujetos presentaban un notorio estado de intoxicación alcohólica, por lo que fueron sometidos y posteriormente esposados.

Tras su captura, los detenidos fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador para determinar su situación administrativa. La camioneta Jeep, involucrada tanto en el choque como en la huida, fue remolcada a un corralón para continuar con las diligencias correspondientes.

Los agentes municipales destacaron que la movilización evitó un riesgo mayor para los vecinos de la colonia, ya que el vehículo se desplazaba de manera irregular y a exceso de velocidad por calles de poco flujo vehicular durante la madrugada.

El operativo concluyó sin heridos, pero con daños materiales en la patrulla afectada y la puesta a disposición de los cuatro ocupantes del vehículo particular.

(Con información de medios locales)