Policía de Torreón desarticula bandas de asaltataxistas; usaban armas falsas y una espada

Torreón
/ 17 enero 2026
    Policía de Torreón desarticula bandas de asaltataxistas; usaban armas falsas y una espada
    Dos detenidos enfrentan cargos por amenazas y cohecho, además de los robos denunciados. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Las acciones se realizaron con apoyo del C2 y permitieron detener a dos grupos delictivos. Tres hombres fueron detenidos en flagrancia en el sector norte de la ciudad

TORREÓN, COAH.- En operativos estratégicos realizados el viernes 16 de enero, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón logró la detención de dos bandas delictivas que operaban en distintos puntos de la ciudad, presuntamente dedicadas al robo a vehículos en zonas comerciales y a asaltos violentos contra taxistas.

El primer aseguramiento se registró en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la carretera Torreón-San Pedro, donde elementos municipales detuvieron a Abraham “N”, de 46 años; Gerardo “N”, de 48; y José “N”, de 39 años.

$!El aseguramiento se realizó en un estacionamiento sobre la carretera Torreón–San
El aseguramiento se realizó en un estacionamiento sobre la carretera Torreón–San FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos estarían vinculados con el robo de objetos al interior de vehículos estacionados en centros comerciales del sector norte de la ciudad.

Durante su detención, los individuos incurrieron en amenazas contra los agentes, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente bajo ese cargo, además de las investigaciones que se siguen por su probable participación en otros hechos delictivos.

En un segundo operativo, la policía municipal interceptó a Sebastián “N” y Rogelio “N”, este último de 38 años, quienes presuntamente participaron en una serie de asaltos a taxistas. Las autoridades informaron que los detenidos utilizaban réplicas de armas de fuego y una espada hechiza para intimidar a sus víctimas.

Al momento de su aseguramiento, ambos intentaron evadir su detención mediante amenazas y un presunto intento de soborno a los elementos municipales.

Fuentes oficiales destacaron que la coordinación con el Centro de Control y Comando (C2) fue clave para el seguimiento, localización y detención de los presuntos responsables en ambos casos.

$!La Policía Municipal llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades.
La Policía Municipal llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal. La corporación exhortó a la ciudadanía que haya sido víctima de estos sujetos a presentar su denuncia, a fin de fortalecer las investigaciones y el proceso judicial.

Temas


Amenazas
Robos
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

