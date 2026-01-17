Policía de Torreón desarticula bandas de asaltataxistas; usaban armas falsas y una espada

TORREÓN, COAH.- En operativos estratégicos realizados el viernes 16 de enero, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón logró la detención de dos bandas delictivas que operaban en distintos puntos de la ciudad, presuntamente dedicadas al robo a vehículos en zonas comerciales y a asaltos violentos contra taxistas. El primer aseguramiento se registró en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la carretera Torreón-San Pedro, donde elementos municipales detuvieron a Abraham “N”, de 46 años; Gerardo “N”, de 48; y José “N”, de 39 años. TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos estarían vinculados con el robo de objetos al interior de vehículos estacionados en centros comerciales del sector norte de la ciudad. Durante su detención, los individuos incurrieron en amenazas contra los agentes, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente bajo ese cargo, además de las investigaciones que se siguen por su probable participación en otros hechos delictivos. En un segundo operativo, la policía municipal interceptó a Sebastián “N” y Rogelio “N”, este último de 38 años, quienes presuntamente participaron en una serie de asaltos a taxistas. Las autoridades informaron que los detenidos utilizaban réplicas de armas de fuego y una espada hechiza para intimidar a sus víctimas. Al momento de su aseguramiento, ambos intentaron evadir su detención mediante amenazas y un presunto intento de soborno a los elementos municipales. Fuentes oficiales destacaron que la coordinación con el Centro de Control y Comando (C2) fue clave para el seguimiento, localización y detención de los presuntos responsables en ambos casos.