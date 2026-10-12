Inauguran senderistas Mirador de Celemania con imagen de la Virgen del Carmen

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    Inauguran senderistas Mirador de Celemania con imagen de la Virgen del Carmen
    La ruta del Mirador de Celemania incorpora un espacio dedicado a la Virgen del Carmen. La familia Molina donó la imagen instalada en la sierra del ejido Las Flores, en Nadadores, Coahuila. CORTESÍA

El proyecto busca atraer visitantes al ejido Las Flores y promover la convivencia al aire libre

NADADORES, COAH.- El senderismo y la devoción religiosa se unieron con la inauguración de la ruta del Mirador de Celemania y la colocación de una imagen de la Virgen del Carmen en la sierra del Cariño de la Montaña, en el ejido Las Flores, en Nadadores, Coahuila.

La actividad, realizada el domingo 11 de octubre, incorporó un nuevo punto de encuentro para quienes recorren las montañas de la región. El Gobierno Municipal difundió la invitación como una experiencia de naturaleza, fe y tradición.

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La imagen fue donada por la familia Molina mediante una iniciativa de Bernardo Molina Duque y su esposa, Eleanor Heinrich, respaldada por sus hijos y nietos. Los promotores buscaron compartir con la comunidad el aprecio que sienten por este paisaje.

Los senderistas participaron en el traslado de la figura hasta su ubicación en la sierra. Molina Duque reconoció su esfuerzo y la colaboración del colectivo femenil Andariegas, además de quienes aportaron elementos para el proyecto.

Antes del ascenso, el sacerdote Antonio Mendel, de la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, realizó la bendición de la imagen. La ceremonia religiosa acompañó la apertura de la ruta y la participación comunitaria.

El proyecto contempla una campana para que los caminantes puedan hacerla sonar al completar el recorrido, así como un buzón con un diario destinado a registrar nombres y experiencias de quienes visiten el lugar.

La alcaldesa María Alejandra Huerta destacó el potencial de la ruta para fomentar la actividad física y reunir a personas de distintas edades. También consideró que la llegada de visitantes podría favorecer la economía local, con respeto al entorno.

Por su parte, el comisariado ejidal, Juan Manuel Campuzano Ibarra, agradeció la donación y el respaldo recibido, al considerar que la imagen representa un símbolo de identidad y devoción para la comunidad.

Eleanor Heinrich adelantó que buscarán habilitar gradualmente una vereda que facilite el acceso a la cima, procurando conservar la montaña. La intención familiar es que habitantes y senderistas contribuyan al cuidado del espacio para las siguientes generaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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