Irán incendia un superpetrolero después de que EU levantara el bloqueo naval

Un nuevo incidente marítimo elevó la tensión en el estrecho de Ormuz después de que un superpetrolero fuera alcanzado por un proyectil que provocó un incendio a bordo. El suceso ocurrió el domingo, pocas horas después de que las fuerzas estadounidenses atacaran una embarcación que presuntamente intentaba evadir el bloqueo naval impuesto a Irán.

La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido informó que el buque, cuya identidad no había sido confirmada inicialmente, sufrió un impacto en el costado de babor. Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ofreció una versión distinta: aseguró que la embarcación había chocado contra una mina marina y posteriormente explotado.

Tras el incidente, las fuerzas iraníes difundieron imágenes del petrolero en llamas y reiteraron sus advertencias a los barcos que atraviesen el estrecho sin autorización. En un comunicado, la organización militar advirtió que cualquier buque cisterna que ignorara sus restricciones podría enfrentarse a consecuencias devastadoras. La situación refleja el deterioro de la seguridad marítima en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Aunque Irán ha intensificado sus ataques en la zona, el transporte de petróleo continúa en niveles similares a los anteriores al conflicto, gracias, en parte, a la escolta militar estadounidense.