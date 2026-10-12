Irán incendia un superpetrolero después de que EU levantara el bloqueo naval
Con los ataques contra buques mercantes y las operaciones militares de ambos bandos, el estrecho de Ormuz continúa consolidándose como uno de los principales focos de tensión del conflicto
Un nuevo incidente marítimo elevó la tensión en el estrecho de Ormuz después de que un superpetrolero fuera alcanzado por un proyectil que provocó un incendio a bordo.
El suceso ocurrió el domingo, pocas horas después de que las fuerzas estadounidenses atacaran una embarcación que presuntamente intentaba evadir el bloqueo naval impuesto a Irán.
La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido informó que el buque, cuya identidad no había sido confirmada inicialmente, sufrió un impacto en el costado de babor.
Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ofreció una versión distinta: aseguró que la embarcación había chocado contra una mina marina y posteriormente explotado.
Tras el incidente, las fuerzas iraníes difundieron imágenes del petrolero en llamas y reiteraron sus advertencias a los barcos que atraviesen el estrecho sin autorización.
En un comunicado, la organización militar advirtió que cualquier buque cisterna que ignorara sus restricciones podría enfrentarse a consecuencias devastadoras.
La situación refleja el deterioro de la seguridad marítima en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Aunque Irán ha intensificado sus ataques en la zona, el transporte de petróleo continúa en niveles similares a los anteriores al conflicto, gracias, en parte, a la escolta militar estadounidense.
Esta situación representa un desafío para Teherán, que busca ejercer mayor control sobre el tránsito marítimo en el estrecho.
De acuerdo con la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, al menos 11 buques cisterna fueron atacados durante la semana que concluyó el 4 de octubre, el registro semanal más elevado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.
A estos incidentes se sumaron otros 10 ataques durante la semana siguiente. Entre ellos figura el ocurrido el lunes contra el petrolero On Peace, de propiedad emiratí, que dejó 12 marineros indios heridos.
La confrontación también se extendió a las operaciones estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al comercio marítimo iraní.
Horas antes del ataque al superpetrolero, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que había dejado fuera de servicio al buque mercante M/V Ocean Molica, con bandera panameña, también identificado como Arika Sun.
Según la versión estadounidense, un avión militar disparó una munición de precisión contra la popa del barco, inutilizando su sistema de propulsión sin causar daños a la tripulación.
Washington sostiene que la embarcación había hecho escala en un puerto iraní e intentaba abandonar la región para llegar a aguas internacionales, en aparente incumplimiento del bloqueo naval.
El CENTCOM añadió que las fuerzas estadounidenses habían neutralizado cuatro embarcaciones y obligado a otras 135 a cambiar de rumbo desde que se reanudaron las operaciones de bloqueo, tres meses atrás.
Con los ataques contra buques mercantes y las operaciones militares de ambos bandos, el estrecho de Ormuz continúa consolidándose como uno de los principales focos de tensión del conflicto, con posibles repercusiones para la seguridad del comercio internacional y el suministro mundial de petróleo.