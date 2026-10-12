Isaac del Toro tendrá compañía mexicana: José Emilio Rodríguez ficha por UAE para 2027

El ciclismo mexicano tendrá una nueva promesa en la estructura que convirtió a Isaac del Toro en figura internacional. José Emilio Rodríguez Delgado, conocido como “Choche”, fue anunciado como refuerzo del UAE Team Emirates Gen Z para la temporada 2027. El corredor de 18 años, de Colima, dará el salto de la categoría juvenil a la Sub-23 en el filial del UAE Team Emirates-XRG, donde compite Del Toro. Aunque pertenecerán a la misma organización, Rodríguez todavía no formará parte de la plantilla principal del World Tour.

La llegada del colimense tiene un vínculo con el “Torito”: ambos se formaron en AR Monex, equipo que abre oportunidades a ciclistas latinoamericanos para competir en Europa. Del Toro pasó de esa estructura a la élite mundial; Rodríguez intentará construir su propio camino.

El UAE destacó el crecimiento del mexicano durante 2026, año en el que acumuló actuaciones sobresalientes en pruebas europeas. Entre ellas figura el segundo lugar general del GP West Bohemia, con el mismo tiempo que el ganador, además del subcampeonato en el Trofeo Emozione de Italia, carrera puntuable para la Unión Ciclista Internacional (UCI). Su rendimiento también le permitió vestir los colores de México en el Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo celebrado en Montreal. Allí sumó experiencia frente a algunos de los mejores prospectos del planeta, antes de preparar su ingreso al pelotón Sub-23. Rodríguez también presume el título nacional juvenil de contrarreloj y la victoria en el Giro della Valdera, resultados que respaldan su proyección.

Su reto inmediato será adaptarse a un calendario de mayor exigencia, con rivales de más edad y pruebas exigentes. El mexicano integra una generación de cinco incorporaciones al Gen Z. Junto a él llegarán Simon Defrance, de Francia; Václav Ježek, de República Checa; Riccardo Lorello, de Italia, y Luca Martinez, de España. Con este fichaje, UAE refuerza su apuesta por descubrir talento joven y México suma otra oportunidad de representación en el ciclismo europeo. Para “Choche”, el sueño de alcanzar la élite inicia en la misma organización en la que Isaac del Toro ya es protagonista. El reto de 2027 será determinante.