Carlos Villarreal y Federico Fernández: el duro costo de equivocarse

El alcalde acerero, Carlos Villarreal , tras la tan comentada discusión en una cena con el edil de Saltillo, Javier Díaz , por levantarse este de la mesa sin saludar, anda por la calle de la amargura.

Dos de los aspirantes a la gubernatura de Coahuila han vivido recientemente dos que tres semanas para olvidar en el tema político interno rumbo al 2030.

No se sabe si fue regañado por el altercado, pero agudos observadores sabinenses lo vieron un tanto relegado, tres filas detrás del mandatario estatal, en la pasada edición de la cabalgata.

De hecho, cuentan que el alcalde monclovense dijo a cercanos que no quería acercarse al contingente principal para evitar estar cerca del grupo Saltillo, que encabezó Javier Díaz.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, también perdió puntos en Palacio Rosa, luego de que lo atraparon desprevenido con el operativo federal que detuvo a Pepe Ganem y a su esposa.

Y es que le pasó de noche la llegada del comando de la FGR que se llevó al exsecretario del ayuntamiento de Torreón a la CDMX, a pesar de su fama de ser el hombre mejor informado.

Otros delicados temas en la Región Laguna también afectaron su imagen al interior del gobierno estatal y por eso le pidieron concentrarse más en su desempeño como fiscal general.

A Carlos y a Federico no se les agotó aún el saldo en la lista de prospectos, pero se puede decir que un nuevo yerro los dejará fuera de toda oportunidad.

LA REVANCHA

De animarse Luis Fernando Salazar a postularse por la alcaldía de Torreón, se enfrentará de nuevo en las boletas electorales a Miguel Ángel Riquelme Solís.

Ambos se confrontaron en la elección a la senaduría de la República y el político morenista venció al actual alcalde de Torreón.

En el 2027, el escenario electoral será local y Miguel contará con recursos ilimitados para maniobrar, aunque en contra tiene el grave problema del desabasto de agua potable.

Riquelme Solís irá por la revancha y Luis Fernando intentará demostrar que el triunfo senatorial no fue obra de la casualidad.

Veremos y diremos...

BUEN PRETENDIENTE

Empresarios y ex trabajadores de Altos Hornos de México tienen desde hace días de cabeza a San Antonio de Padua para conseguirle un pretendiente serio a la empresa acerera.

Y es que mañana vence el plazo para que el postor principal de AHMSA, Arturo Domínguez Arteaga, entregue los 56 millones de dólares para la garantía de seriedad que se le exige.

De no hacerlo, la subasta quedará de nuevo desierta y los exobreros volverán a quedarse con un palmo de narices y sin solución a sus demandas de pago de salarios caídos e indemnización justa.

El asunto es delicado; tanto el gobierno federal como el estatal deberán aplicarse para impedir que estalle en las calles el enojo de miles de extrabajadores desesperados.

Al tiempo...

EN BANDEJA

En Nueva Rosita, las encuestas marcan al doctor Jesús Bebo ZCruz como el favorito ciudadano para la alcaldía en las elecciones del 2027.

Por eso llamó la atención el rumor de que el sustituto del alcalde priista con licencia, Óscar Ríos, puede ser un político foráneo.

Y para más señas, hablaron del titular regional de Mejora, “Lico” Quintanilla, ex presidente municipal de Progreso.

El tema suena complejo, porque difícilmente la clase política neorritense aceptaría a un fuereño en el despacho principal de la alcaldía.

Una decisión de este tipo pudo suponer que le van a poner la elección en charola de plata al aspirante del PT a la alcaldía.

Y con ello, reforzarán la narrativa del líder estatal de este organismo político, Ricardo Mejía Berdeja.

PROMOCIÓN TEXANA

Reportan por San Antonio, Texas, al alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, en labores de promoción empresarial para la perla lagunera.

Riquelme Solís seguramente traza caminos de coordinación con las autoridades y empresarios de la población texana.

Los resultados de la visita pronto serán dados a conocer...