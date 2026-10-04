Incendio sorprende a familia mientras dormía en Monclova

Eran aproximadamente las 03:00 horas cuando Fidencia, de 59 años, se encontraba en su domicilio de la colonia Guerrero, en Monclova , y comenzó a notar que el interior de la casa se llenaba de humo. Al dirigirse para revisar lo que ocurría, descubrió que un incendio había comenzado dentro del inmueble.

MONCLOVA, COAH.- El olor a humo interrumpió el descanso de Fidencia ¨N¨ durante la madrugada del sábado y, en cuestión de minutos, la mujer tuvo que despertar a su familia para abandonar la vivienda antes de que el fuego se extendiera por completo.

La prioridad de la mujer fue localizar a su hija y a sus dos nietos, de seis y ocho años, quienes permanecían dormidos. Los despertó y consiguió llevarlos hasta el exterior, donde permanecieron mientras el fuego avanzaba por la vivienda de dos niveles.

Ya fuera del inmueble, Fidencia comenzó a solicitar ayuda a los vecinos. Los gritos despertaron a habitantes de la zona, quienes salieron de sus casas y observaron las llamas que envolvían parte de la propiedad.

La lluvia que se registraba durante esos momentos no consiguió detener el incendio. En el interior, el fuego alcanzó diferentes habitaciones y dañó muebles, prendas de vestir y otros objetos que formaban parte del patrimonio de la familia.

El reporte movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública, quienes llegaron hasta el cruce de la calle 21 y la calle 2 para iniciar las labores de emergencia.

Los bomberos concentraron sus esfuerzos en contener las llamas y evitar que alcanzaran los domicilios ubicados en los alrededores. Después de aproximadamente media hora de maniobras, consiguieron controlar el incendio.

Una vez eliminado el riesgo principal, los rescatistas ingresaron nuevamente para realizar trabajos de ventilación y sacar el humo que permanecía acumulado en diferentes áreas de la casa.

También localizaron un tanque de gas en el exterior del domicilio, por lo que decidieron retirarlo y colocarlo en un punto seguro como medida preventiva.