Encuentran sin vida a mujer al interior de su domicilio en Frontera, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Encuentran sin vida a mujer al interior de su domicilio en Frontera, Coahuila
    La mujer fue localizada sin vida en una vivienda de la colonia Occidental, en Frontera. CORTESÍA

Una mujer de 34 años fue localizada sin vida en la colonia Occidental; la Fiscalía informó que la causa del deceso fue cirrosis hepática

FRONTERA, COAH.- Una mujer de aproximadamente 34 años fue localizada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Occidental, en Frontera, luego de que elementos de la Policía Municipal acudieran a verificar el reporte de una persona que se encontraba inconsciente.

El reporte se registró alrededor de las 11:00 horas de este sábado, en una vivienda ubicada sobre la calle Melquiades Ballesteros, marcada con el número 421, en la colonia Occidental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alertan-por-cuello-de-botella-en-tramo-los-chorros-tras-ampliacion-de-vias-a-coahuila-DA23897206

Los elementos policiacos llegaron al sitio y observaron a la mujer tendida en el piso a través de una puerta que se encontraba entreabierta, por lo que ingresaron para verificar la situación y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al domicilio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mujer fue identificada como Mary Carmen Hernández Moreno, de 34 años, quien presuntamente tendría alrededor de dos días de haber fallecido.

El hecho fue notificado a la Fiscalía General del Estado, por lo que detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y procesar la escena.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con el padre de Mary Carmen, quien manifestó que su hija vivía sola y padecía enfermedades crónicas, además de señalar que tenía problemas relacionados con el consumo de alcohol.

La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso a esta casa editora, quien informó que la causa de la muerte fue cirrosis hepática.

De manera preliminar, durante la inspección no se habrían detectado huellas aparentes de violencia en el domicilio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer oficialmente la causa de muerte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Muertes

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucifixión

Crucifixión
NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?

NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?
true

POLITICÓN: Hoy, reunión clave en Morena Coahuila de cara a elección de diputados federales
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)