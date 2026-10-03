Encuentran sin vida a mujer al interior de su domicilio en Frontera, Coahuila

El reporte se registró alrededor de las 11:00 horas de este sábado, en una vivienda ubicada sobre la calle Melquiades Ballesteros, marcada con el número 421, en la colonia Occidental.

FRONTERA, COAH.- Una mujer de aproximadamente 34 años fue localizada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Occidental, en Frontera , luego de que elementos de la Policía Municipal acudieran a verificar el reporte de una persona que se encontraba inconsciente.

Los elementos policiacos llegaron al sitio y observaron a la mujer tendida en el piso a través de una puerta que se encontraba entreabierta, por lo que ingresaron para verificar la situación y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al domicilio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mujer fue identificada como Mary Carmen Hernández Moreno, de 34 años, quien presuntamente tendría alrededor de dos días de haber fallecido.

El hecho fue notificado a la Fiscalía General del Estado, por lo que detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y procesar la escena.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con el padre de Mary Carmen, quien manifestó que su hija vivía sola y padecía enfermedades crónicas, además de señalar que tenía problemas relacionados con el consumo de alcohol.

La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso a esta casa editora, quien informó que la causa de la muerte fue cirrosis hepática.

De manera preliminar, durante la inspección no se habrían detectado huellas aparentes de violencia en el domicilio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer oficialmente la causa de muerte.