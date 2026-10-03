Policías y rescatistas: PAR auxilia a familias durante las lluvias en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Cuando las lluvias convierten las calles en zonas de riesgo, la labor de los elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila va más allá de vigilar y responder a hechos delictivos: también salen al auxilio de las familias que necesitan ayuda para ponerse a salvo.

Durante las inundaciones y contingencias provocadas por las precipitaciones, los elementos apoyan a personas que quedan atrapadas o en condiciones de vulnerabilidad, utilizando su preparación y capacidad de reacción para atender las emergencias.