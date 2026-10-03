Policías y rescatistas: PAR auxilia a familias durante las lluvias en Monclova
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Elementos estatales se convierten en héroes sin capa apoyando a personas afectadas por las lluvias
MONCLOVA, COAH.- Cuando las lluvias convierten las calles en zonas de riesgo, la labor de los elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila va más allá de vigilar y responder a hechos delictivos: también salen al auxilio de las familias que necesitan ayuda para ponerse a salvo.
Durante las inundaciones y contingencias provocadas por las precipitaciones, los elementos apoyan a personas que quedan atrapadas o en condiciones de vulnerabilidad, utilizando su preparación y capacidad de reacción para atender las emergencias.
En estos momentos, la prioridad es proteger a la población y brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades para salir de una zona afectada por el agua.
La presencia de los policías cobra especial importancia cuando las condiciones se complican, pues además de responder ante situaciones de riesgo, mantienen contacto directo con las familias y colaboran para que puedan llegar a un lugar seguro.
La PAR demuestra así que su trabajo no solamente está relacionado con la reacción ante delitos, sino también con el servicio a la ciudadanía cuando una emergencia pone en peligro su integridad.
En medio de una inundación, para una familia que necesita ayuda, la llegada de un policía puede significar mucho más que seguridad: puede representar el apoyo que necesitaba para ponerse a salvo.