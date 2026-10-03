Policías y rescatistas: PAR auxilia a familias durante las lluvias en Monclova

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    Policías y rescatistas: PAR auxilia a familias durante las lluvias en Monclova
    Durante las contingencias por lluvias, policías estatales auxilian a personas que enfrentan dificultades para salir de zonas inundadas. LIDIET MEXICANO

Elementos estatales se convierten en héroes sin capa apoyando a personas afectadas por las lluvias

MONCLOVA, COAH.- Cuando las lluvias convierten las calles en zonas de riesgo, la labor de los elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila va más allá de vigilar y responder a hechos delictivos: también salen al auxilio de las familias que necesitan ayuda para ponerse a salvo.

Durante las inundaciones y contingencias provocadas por las precipitaciones, los elementos apoyan a personas que quedan atrapadas o en condiciones de vulnerabilidad, utilizando su preparación y capacidad de reacción para atender las emergencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-cecytec-sur-refuerza-seguridad-y-atencion-emocional-AA23895647

En estos momentos, la prioridad es proteger a la población y brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades para salir de una zona afectada por el agua.

$!La Policía de Acción y Reacción amplía sus labores de servicio a la ciudadanía.
La Policía de Acción y Reacción amplía sus labores de servicio a la ciudadanía. LIDIET MEXICANO

La presencia de los policías cobra especial importancia cuando las condiciones se complican, pues además de responder ante situaciones de riesgo, mantienen contacto directo con las familias y colaboran para que puedan llegar a un lugar seguro.

$!La labor de los agentes de la PAR incluye acciones de apoyo y protección a la población ante situaciones de emergencia.
La labor de los agentes de la PAR incluye acciones de apoyo y protección a la población ante situaciones de emergencia. LIDIET MEXICANO

La PAR demuestra así que su trabajo no solamente está relacionado con la reacción ante delitos, sino también con el servicio a la ciudadanía cuando una emergencia pone en peligro su integridad.

$!Policías estatales participan en labores de auxilio para poner a salvo a personas en sectores afectados por las precipitaciones.
Policías estatales participan en labores de auxilio para poner a salvo a personas en sectores afectados por las precipitaciones. LIDIET MEXICANO

En medio de una inundación, para una familia que necesita ayuda, la llegada de un policía puede significar mucho más que seguridad: puede representar el apoyo que necesitaba para ponerse a salvo.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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