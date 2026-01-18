INE implementará voto de reos en Monclova como parte de programa piloto en Coahuila

En Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha un programa piloto que permitirá a personas privadas de su libertad, bajo la figura de prisión preventiva, ejercer su derecho al voto en el proceso electoral local, siendo Monclova uno de los municipios donde este esquema se aplicará por primera vez.

La Junta Distrital 03 del INE iniciará a partir del mes de febrero visitas al centro penitenciario con el objetivo de registrar a los internos interesados en participar en las elecciones, informó Érika Balderas, Vocal Ejecutiva de dicho órgano electoral. El programa se implementará de manera simultánea en los ocho distritos electorales de la entidad.

Balderas explicó que, en el caso de Monclova, existe un universo aproximado de casi 300 personas que podrían ser elegibles para votar; sin embargo, la participación será voluntaria y estará sujeta a que las y los internos acepten y cumplan con los requisitos establecidos.

“Esta es la primera vez que se implementa este esquema en Monclova. En otros distritos del estado, como Saltillo, ya se había aplicado, pero ahora buscamos ampliar esta experiencia”, señaló la funcionaria electoral.

El procedimiento será similar al del voto anticipado que se aplica a personas que, por distintas razones, no pueden acudir a su casilla el día de la jornada electoral. Los internos deberán llenar un formato de solicitud y cumplir con todas las disposiciones legales y normativas vigentes.

La Vocal Ejecutiva precisó que únicamente podrán participar quienes se encuentren en prisión preventiva, es decir, que no cuenten con una sentencia condenatoria, garantizando así el respeto a sus derechos político-electorales.

“Es un proyecto que permite que estas personas ejerzan su derecho al sufragio de manera segura, ordenada y transparente, respetando estrictamente la normatividad”, afirmó.

Una vez concluida la etapa de registro, la votación se llevará a cabo a partir del mes de mayo, de manera previa a la jornada electoral del 7 de junio, fecha en la que se renovará el Congreso local. Las boletas serán resguardadas por el comité correspondiente y se instalará una mesa de escrutinio para la contabilización de los votos conforme a los procedimientos habituales del INE.

Balderas destacó que este esquema garantiza que los sufragios emitidos desde el penal se integren al cómputo oficial de forma transparente y sin irregularidades, fortaleciendo la inclusión democrática.

Asimismo, señaló que la Junta Distrital 03 coordinará acciones con las autoridades penitenciarias para asegurar que el proceso se desarrolle con todas las medidas de seguridad necesarias, evitando incidentes y manteniendo el orden.

El personal del INE será capacitado para operar este modelo especial de votación y para orientar a los internos sobre la forma correcta de emitir su voto y el proceso posterior de escrutinio.

Con este programa piloto, el INE busca consolidar la participación ciudadana en todos los sectores de la población y generar experiencia que permita perfeccionar este modelo en futuras elecciones, consolidando un avance en la democracia local y en el respeto a los derechos políticos de las personas en contextos especiales.