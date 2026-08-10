Inician limpieza integral del Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera, Coahuila

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    Inician limpieza integral del Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera, Coahuila
    Cuadrillas municipales iniciaron la limpieza del camellón central y laterales del Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales trabajan en camellones y laterales de la vía para eliminar obstáculos que afectan la visibilidad de conductores y peatones

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Frontera puso en marcha una jornada integral de limpieza sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, personal de los departamentos de Servicios Primarios y Parques y Jardines inició los trabajos en el camellón central y las orillas de esta importante arteria, una de las principales vías de circulación del municipio.

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Debido a la extensión del libramiento, las labores se realizarán por etapas, avanzando de manera estratégica hasta cubrir la totalidad de esta vía en su paso por Frontera.

El director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, encabezó las cuadrillas que participaron en el arranque de esta jornada, con el respaldo del departamento de Parques y Jardines, dirigido por Roberto Mauricio y coordinado por Luis Ortiz.

Los trabajos comenzaron en el cruce con la Carretera 30 y avanzaron de norte a sur, concentrándose en el deshierbe, retiro de maleza y ramas, así como en la recolección de basura y otros desechos acumulados en la zona.

Además de mejorar la imagen urbana, estas labores tienen como principal propósito generar condiciones más seguras para quienes utilizan diariamente esta arteria, ya que el crecimiento de la maleza y las ramas pueden reducir la visibilidad de los conductores y representar obstáculos para la circulación.

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El despeje de las áreas permitirá contar con una mayor visibilidad en distintos puntos del libramiento y contribuirá a que el tránsito sea más fluido y seguro tanto para automovilistas como para peatones.

Autoridades informaron que los trabajos continuarán de manera escalonada en los siguientes tramos, hasta abarcar la totalidad del Libramiento Carlos Salinas de Gortari correspondiente al municipio de Frontera.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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