Inician limpieza integral del Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera, Coahuila

Por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, personal de los departamentos de Servicios Primarios y Parques y Jardines inició los trabajos en el camellón central y las orillas de esta importante arteria, una de las principales vías de circulación del municipio.

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Frontera puso en marcha una jornada integral de limpieza sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Debido a la extensión del libramiento, las labores se realizarán por etapas, avanzando de manera estratégica hasta cubrir la totalidad de esta vía en su paso por Frontera.

El director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, encabezó las cuadrillas que participaron en el arranque de esta jornada, con el respaldo del departamento de Parques y Jardines, dirigido por Roberto Mauricio y coordinado por Luis Ortiz.

Los trabajos comenzaron en el cruce con la Carretera 30 y avanzaron de norte a sur, concentrándose en el deshierbe, retiro de maleza y ramas, así como en la recolección de basura y otros desechos acumulados en la zona.

Además de mejorar la imagen urbana, estas labores tienen como principal propósito generar condiciones más seguras para quienes utilizan diariamente esta arteria, ya que el crecimiento de la maleza y las ramas pueden reducir la visibilidad de los conductores y representar obstáculos para la circulación.