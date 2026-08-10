Faro de Don Martín, en Juárez, Coahuila, entra en recta final de su tradicional rifa

SABINAS, COAH.- En la recta final de venta y cobranza se encuentra la rifa anual 2026 del Patronato del Faro de Don Martín, campaña con la que buscan reunir recursos para mantener activo el servicio gratuito de auxilio y rescate acuático en la presa Venustiano Carranza, en el Municipio de Juárez, Coahuila. Héctor Aguirre Dávila, integrante del patronato, informó que el sorteo se realizará el próximo 29 de agosto a las 21:00 horas y será transmitido en vivo a través de la página oficial de Facebook de El Faro de Don Martín, con el propósito de dar transparencia al proceso.

Cada boleto tiene un costo de 500 pesos y la organización mantiene el llamado a habitantes de Sabinas y de la Región Carbonífera para participar durante esta última etapa. La respuesta ciudadana, señalaron, ha permitido avanzar con la campaña pese a las dificultades económicas que enfrenta actualmente la población. Los recursos obtenidos tienen un destino directamente relacionado con la operación del puesto de rescate instalado en Don Martín. Entre los principales gastos se encuentran combustible, refacciones, mantenimiento de embarcaciones y vehículos terrestres, salarios del personal y necesidades de infraestructura.

El Faro de Don Martín A.C. está vinculado a la Presa Venustiano Carranza, conocida como Presa Don Martín, ubicada en el municipio de Juárez, Coahuila, en la Región Carbonífera. La presa se encuentra donde confluyen los ríos Salado y Sabinas. El Faro de Don Martín mantiene desde hace 15 años un servicio de auxilio gratuito para personas que realizan actividades recreativas, pesca deportiva y pesca comercial en la presa Venustiano Carranza. Además de atender emergencias, sus integrantes han impulsado acciones de prevención y llamados a los visitantes para utilizar chalecos salvavidas y respetar las medidas de seguridad.

Con el cierre de la venta de boletos, el patronato busca asegurar los recursos necesarios para mantener operativa esta labor durante el resto del año. La invitación permanece abierta para quienes deseen contribuir con una institución que depende en buena medida del respaldo de la sociedad para continuar salvando vidas.

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