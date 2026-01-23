Instalan consejo directivo de AMMJE Monclova para fortalecer el emprendimiento femenino

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de impulsar la formalización de los negocios liderados por mujeres y convertirlos en empresas sólidas y competitivas, se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) Monclova, que fungirá durante el periodo 2026–2028.

Durante el acto protocolario se oficializó la creación de la representación de AMMJE en Monclova, marcando un paso clave para el fortalecimiento del emprendimiento femenino en la Región Centro de Coahuila, al integrarse a una red nacional con más de seis décadas de trayectoria en el impulso empresarial de las mujeres.

La presidenta nacional de AMMJE, Sonia Garza González, fue la encargada de encabezar la ceremonia, realizada en el Museo Coahuila y Texas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre las entidades que enfrentan sobrepoblación carcelaria pese a ampliación de penales

FORTALECE AMMJE SU PRESENCIA EN COAHUILA

Durante el evento, Marcela Mendoza Camero asumió la presidencia fundadora de AMMJE Monclova, acompañada por un consejo directivo integrado por Érika Francelina Moreno Ramos y Lizeth Hernández Guajardo, ambas vicepresidentas; Olga Cisela Gutiérrez Mendoza, secretaria; Karina del Rosario Garza Cil, tesorera, y Lucero Moreno Ramos, de Honor y Justicia.

Con esta nueva representación, la asociación fortalece su presencia en Coahuila, sumándose a la ya existente en Saltillo, encabezada por Boreque Martínez González.

En su mensaje, Marcela Mendoza Camero subrayó que la misión principal de AMMJE Monclova será acompañar a las mujeres emprendedoras y empresarias en el proceso de formalización de sus proyectos, brindándoles capacitación, herramientas y certeza para consolidar negocios que ya generan empleo, oportunidades y economía local.

Detalló que la asociación integra a mujeres empresarias formalmente constituidas, emprendedoras y mujeres ejecutivas que ocupan cargos directivos, cada una con requisitos acordes a su perfil. Actualmente, AMMJE Monclova cuenta con un grupo de más de 85 mujeres registradas, de las cuales 45 ya han completado su proceso administrativo, y se trabaja para formalizar al total de integrantes.

Por su parte, Sonia Garza González resaltó que las mujeres representan más del 52 por ciento de la población del país y que una parte fundamental de la productividad nacional depende de su participación económica. Señaló que el 42 por ciento de los hogares en México depende de los ingresos generados por negocios encabezados por mujeres, quienes aún enfrentan desafíos como la falta de tiempo, desigualdad salarial y dificultades de acceso al financiamiento.

CUMBRE EMPRESARIAL SERÁ EN SALTILLO

Indicó que AMMJE impulsa una agenda nacional enfocada en el crecimiento real de los negocios, el desarrollo personal de las asociadas y la generación de alianzas con los tres niveles de gobierno, organismos empresariales y la academia. Como ejemplo, mencionó alianzas con Google Developers que han beneficiado a más de 4 mil mujeres, mentorías universitarias en la Universidad Autónoma de Nuevo León y programas de apoyo para la reinserción productiva de mujeres en proceso de reintegración social.

Finalmente, anunció que la Cumbre Empresarial AMMJE 2026 se llevará a cabo en Saltillo, Coahuila, del 7 al 11 de octubre, evento que reunirá a más de 600 participantes de manera presencial, además de asistentes en línea, y que incluirá conferencias magistrales, talleres, expo empresarial y la entrega de la máxima presea empresarial de la asociación.

Con la instalación de AMMJE Monclova, se abre una nueva etapa para el fortalecimiento del liderazgo femenino, el emprendimiento y el desarrollo económico de la región Centro de Coahuila.