Investiga Fiscalía presunta sustracción de bebé en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una movilización de corporaciones de seguridad registrada durante el fin de semana en el sur de Monclova derivó en el inicio de investigaciones por la presunta sustracción de un bebé de siete meses. El caso se originó luego de un reporte en el que se señaló que un hombre habría agredido a su expareja y posteriormente se llevó al menor por la fuerza.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 19 de Febrero y Doctor Rafael Cepeda, en el fraccionamiento Francisco I. Madero. De acuerdo con la información disponible, el señalado, identificado como Jordan Alan “N”, presuntamente llegó al domicilio de su ex pareja y, tras un altercado, sustrajo al bebé, situación que generó la intervención de diversas corporaciones de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Protocolo Alba por desaparición de mujer de 52 años en Monclova

Tras el incidente, autoridades precisaron que la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado, al tratarse de hechos que podrían constituir delitos relacionados con violencia familiar o la sustracción de un menor.

La titular de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) en la región, Martha Herrera, explicó que cuando existe la posibilidad de que se haya cometido un delito, es la Fiscalía la instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias.

Detalló que en situaciones donde se involucran presuntos actos de violencia familiar o violencia de género, la investigación también puede ser atendida por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y las Niñas, dependencia que tiene la facultad de intervenir en este tipo de casos.

Herrera indicó que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia no cuenta con atribuciones para investigar delitos, por lo que su participación se limita a brindar acompañamiento institucional cuando la autoridad investigadora lo solicita. Explicó que la dependencia puede intervenir para asegurar que durante el proceso se respeten los derechos del menor involucrado.

De acuerdo con lo expuesto, la función de la Pronnif se centra en velar por el interés superior de la niñez y participar como instancia de apoyo en procedimientos legales o judiciales relacionados con menores de edad.

La funcionaria señaló que en casos donde uno de los padres retiene o se lleva a un hijo sin autorización, generalmente se recurre a un procedimiento judicial de restitución. A través de este mecanismo, la autoridad competente determina quién cuenta con la guarda y custodia legal del menor y puede ordenar, en caso necesario, que el niño o niña sea entregado a quien corresponda.

Para que este proceso pueda iniciar, es indispensable que exista una denuncia formal ante el Ministerio Público, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y solicitar, si procede, las medidas legales necesarias.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros

Una vez abierto el proceso, la Fiscalía puede requerir la intervención de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia para colaborar en la protección del menor y garantizar que cualquier resolución se tome con apego a la ley.

Mientras tanto, el caso permanece bajo revisión de las autoridades correspondientes, que determinarán las acciones legales a seguir conforme avance la investigación.

(Con información de medios locales)