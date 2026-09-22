Investigación apunta a un policía de Monclova por muerte de ciclista; revelan video del fatal accidente (video)

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Monclova
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    Investigación apunta a un policía de Monclova por muerte de ciclista; revelan video del fatal accidente (video)
    Este es el lugar donde fue atropellado Jesús Muñoz Hernández, en la calle 7 y el cruce con Avenida Las Torres en el sector Tierra y Libertad. Video aporta nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido. CORTESÍA

Las imágenes muestran la trayectoria del ciclista y la camioneta antes de la colisión que le costó la vida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La investigación por la muerte de Jesús Muñoz Hernández, adulto mayor que perdió la vida tras ser atropellado el 19 de septiembre, apunta hacia un elemento de la Policía Municipal de Monclova como el conductor de la camioneta involucrada, mientras un video que captó los momentos previos al accidente aporta nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.

El percance se registró la mañana del sábado en el cruce de la avenida Las Torres, también conocida como Revolución Mexicana, y la Calle 7, en el sector Tierra y Libertad. El ciclista, vecino de la colonia Ampliación Tierra y Libertad, murió en el lugar pese a la llegada de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información recabada en torno al caso, el conductor de la Jeep Grand Cherokee blanca, de modelo reciente y sin placas de circulación, sería un elemento activo de la corporación municipal. Esta versión no ha sido confirmada públicamente por la Dirección de Seguridad Pública Municipal ni por la Fiscalía General del Estado.

Tras el accidente, el conductor fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se realizan las investigaciones para establecer la mecánica del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Una grabación obtenida del momento previo al impacto permite observar con mayor detalle la secuencia. En las imágenes aparece Jesús Muñoz avanzando en su bicicleta por la avenida Las Torres, prácticamente a la par de un taxi. Ambos vehículos se aproximan al cruce con la Calle 7, mientras el ciclista mantiene su trayectoria hacia el punto donde aparentemente pretendía atravesar la vialidad.

Segundos después, la cámara registra la llegada de una Jeep Grand Cherokee que circula por Las Torres. La camioneta se aproxima al lugar donde se encuentra el ciclista y, conforme avanza la grabación, ambos coinciden en el mismo punto de la vialidad hasta producirse el impacto.

Las imágenes permiten apreciar la cercanía entre la camioneta, el ciclista y el taxi durante los instantes previos a la colisión. Sin embargo, la grabación por sí misma no permite establecer con precisión la velocidad a la que circulaba la Jeep ni determinar quién tuvo la responsabilidad en el accidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios.

El video se suma ahora a los elementos que deberán ser analizados por la autoridad ministerial junto con los peritajes, testimonios y demás evidencias disponibles. La Fiscalía tendrá que determinar si la conducción del vehículo constituye responsabilidad penal y definir la situación jurídica del presunto responsable.

Hasta el momento, la participación del agente municipal permanece como una línea de investigación y no existe confirmación oficial sobre su identidad o sobre una eventual imputación por homicidio.

MONCLOVA, COAH.- La investigación por la muerte de Jesús Muñoz Hernández, adulto mayor que perdió la vida tras ser atropellado el 19 de septiembre, apunta hacia un elemento de la Policía Municipal de Monclova como el conductor de la camioneta involucrada, mientras un video que captó los momentos previos al accidente aporta nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.

El percance se registró la mañana del sábado en el cruce de la avenida Las Torres, también conocida como Revolución Mexicana, y la Calle 7, en el sector Tierra y Libertad. El ciclista, vecino de la colonia Ampliación Tierra y Libertad, murió en el lugar pese a la llegada de los cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con información recabada en torno al caso, el conductor de la Jeep Grand Cherokee blanca, de modelo reciente y sin placas de circulación, sería un elemento activo de la corporación municipal. Esta versión no ha sido confirmada públicamente por la Dirección de Seguridad Pública Municipal ni por la Fiscalía General del Estado.

Tras el accidente, el conductor fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se realizan las investigaciones para establecer la mecánica del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Una grabación obtenida del momento previo al impacto permite observar con mayor detalle la secuencia. En las imágenes aparece Jesús Muñoz avanzando en su bicicleta por la avenida Las Torres, prácticamente a la par de un taxi. Ambos vehículos se aproximan al cruce con la Calle 7, mientras el ciclista mantiene su trayectoria hacia el punto donde aparentemente pretendía atravesar la vialidad.

Segundos después, la cámara registra la llegada de una Jeep Grand Cherokee que circula por Las Torres. La camioneta se aproxima al lugar donde se encuentra el ciclista y, conforme avanza la grabación, ambos coinciden en el mismo punto de la vialidad hasta producirse el impacto.

Las imágenes permiten apreciar la cercanía entre la camioneta, el ciclista y el taxi durante los instantes previos a la colisión. Sin embargo, la grabación por sí misma no permite establecer con precisión la velocidad a la que circulaba la Jeep ni determinar quién tuvo la responsabilidad en el accidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios.

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El video se suma ahora a los elementos que deberán ser analizados por la autoridad ministerial junto con los peritajes, testimonios y demás evidencias disponibles. La Fiscalía tendrá que determinar si la conducción del vehículo constituye responsabilidad penal y definir la situación jurídica del presunto responsable.

Hasta el momento, la participación del agente municipal permanece como una línea de investigación y no existe confirmación oficial sobre su identidad o sobre una eventual imputación por homicidio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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