Investigan desaparición de mujer reportada en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La desaparición de Ana Erika Martínez Ballesteros es investigada por la Fiscalía General del Estado luego de que familiares reportaran que no han tenido contacto con ella desde el pasado 9 de marzo en Monclova. El caso es atendido por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, instancia que mantiene activa la búsqueda para determinar su ubicación.

De acuerdo con información proporcionada por el delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, las primeras indagatorias apuntan a que la mujer habría salido del domicilio donde residía tras una discusión familiar. Sin embargo, aclaró que se trata únicamente de indicios preliminares que forman parte de la investigación y que el caso continúa bajo análisis.

Las autoridades ministeriales han comenzado con una serie de diligencias para reconstruir los movimientos que pudo haber realizado la mujer después de abandonar su vivienda. Entre las acciones se encuentra la revisión de grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en sectores cercanos al lugar donde fue vista por última vez.

Además, los investigadores trabajan en la recopilación de información que permita establecer la posible ruta que siguió después de su salida. Dentro de la carpeta de investigación también se integran entrevistas y otros elementos que ayuden a determinar las circunstancias que rodearon su desaparición.

Según los primeros datos obtenidos por las autoridades, la mujer presuntamente reunió algunos objetos personales antes de retirarse del domicilio. Este elemento es considerado por los investigadores como un indicio de que su salida pudo haber sido planificada.

No obstante, el delegado regional aclaró que hasta el momento no se cuenta con una grabación que muestre directamente el momento en que Ana Erika Martínez Ballesteros abandona el inmueble. Pese a ello, los indicios previos detectados durante la investigación han permitido establecer líneas de análisis que continúan en proceso de verificación.

La Fiscalía indicó que toda denuncia por desaparición obliga a realizar acciones de búsqueda hasta confirmar el paradero de la persona reportada. Por esta razón, la investigación permanece abierta mientras se revisan todos los elementos disponibles para descartar cualquier posible delito relacionado con el caso.

En este contexto, el funcionario explicó que en algunas ocasiones las autoridades se enfrentan a situaciones en las que personas se retiran voluntariamente de sus hogares por conflictos personales o familiares. Aun así, cada reporte es atendido mediante procedimientos de investigación para determinar con certeza qué ocurrió.

En la Región Centro de Coahuila, colectivos de familiares han visibilizado diversos casos de personas desaparecidas en los últimos años, lo que ha generado exigencias para fortalecer los mecanismos de búsqueda. Ante este panorama, la Fiscalía mantiene coordinación con áreas especializadas para atender cada denuncia presentada.

AJUSTES INTERNOS EN LA DELEGACIÓN CENTRO

Durante la misma entrevista, el delegado regional informó que la Delegación Centro de la Fiscalía realiza ajustes internos con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía.

Explicó que entre el 60 y el 70 por ciento de los ministerios públicos han sido incluidos en un proceso de rotación dentro de distintas áreas de la dependencia. Estas modificaciones buscan optimizar el funcionamiento de la delegación y mejorar la atención de las denuncias presentadas por la población.

También señaló que se busca agilizar los trámites ministeriales y ofrecer información más clara a las personas que acuden a solicitar orientación o a denunciar algún delito.

Como parte de estas acciones, la Fiscalía sostuvo una reunión con el cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y permitir la observación de actuaciones ministeriales en casos de interés social.

Finalmente, la autoridad ministerial reiteró que la investigación relacionada con la desaparición de Ana Erika Martínez Ballesteros continuará hasta que se logre establecer su paradero. Asimismo, se invitó a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir al caso a proporcionarla a las autoridades correspondientes.

(Con información de medios locales)