Empresarios esperan que en marzo se reactive el empleo en Coahuila

Luego de la caída que presentó el empleo en febrero, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que es espera que en este mes de marzo se presenten números positivos.

Agregó que hoy en día ya no hay más despidos, los que se dieron en su momento a causa de lo que se sabe de la armadora, sin embargo, nada más en Ramos Arizpe hay dos a tres empresas que están en vísperas de instalarse en ese municipio y una de ellas estaría generando 600 empleos.

“Eso da confianza de que definitivamente Coahuila está haciendo bien las cosas en temas de seguridad y dar facilidades a los empresarios para que se ubiquen en la región, obviamente el tema geopolítico de la administración de Donald Trump, no está en nuestro alcance controlarlo, pero eso cambiaría una vez que tengamos la revisión del T-MEC y éste se firme”, dijo.

Indicó que al concluir esta revisión se dará más confianza a la parte automotriz y de autopartes que es la vocación de Coahuila.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos, indicó que en febrero hubo algunos recortes que ya se comentaron, entre ellos de proveedores de General Motors.

Finalmente añadió que la cantidad de empleo que se perdió llevará tiempo recuperarse, asimismo con respecto a las plazas que se están cubriendo en su mayoría son por la rotación.