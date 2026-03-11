Empresarios esperan que en marzo se reactive el empleo en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 11 marzo 2026
    Empresarios esperan que en marzo se reactive el empleo en Coahuila
    Fue el día de ayer que se dio a conocer que alrededor de nueve mil plazas laborales se perdieron en la entidad en febrero. ESPECIAL.

Prevén que al vez para la segunda mitad del año se logren muchas expansiones que estaban en trámites antes de que se aplicaran los aranceles

Luego de la caída que presentó el empleo en febrero, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que es espera que en este mes de marzo se presenten números positivos.

Agregó que hoy en día ya no hay más despidos, los que se dieron en su momento a causa de lo que se sabe de la armadora, sin embargo, nada más en Ramos Arizpe hay dos a tres empresas que están en vísperas de instalarse en ese municipio y una de ellas estaría generando 600 empleos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres

“Eso da confianza de que definitivamente Coahuila está haciendo bien las cosas en temas de seguridad y dar facilidades a los empresarios para que se ubiquen en la región, obviamente el tema geopolítico de la administración de Donald Trump, no está en nuestro alcance controlarlo, pero eso cambiaría una vez que tengamos la revisión del T-MEC y éste se firme”, dijo.

Indicó que al concluir esta revisión se dará más confianza a la parte automotriz y de autopartes que es la vocación de Coahuila.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos, indicó que en febrero hubo algunos recortes que ya se comentaron, entre ellos de proveedores de General Motors.

Finalmente añadió que la cantidad de empleo que se perdió llevará tiempo recuperarse, asimismo con respecto a las plazas que se están cubriendo en su mayoría son por la rotación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
Dinero
Economía

Localizaciones


Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los trabajos buscan mejorar la movilidad en corredores industriales por donde circula transporte de carga y personal.

Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026
El legislador señaló que el nuevo esquema de curules propuesto por la reforma electoral, favorecería al partido gobernante y alteraría la representación popular en el Congreso.

Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’
En el encuentro se analizaron estrategias para facilitar la transición de los estudiantes hacia la universidad.

Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad
Adoptar hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y revisiones médicas periódicas ayuda a reducir el riesgo cardiovascular.

Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

El Centro Histórico de Saltillo se ha convertido en el lugar de reunión de saltillenses y turistas.

Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol