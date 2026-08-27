Investigan muerte de pareja de ciclistas; pariente habría sido el responsable de atropellamiento en la carretera a Candela

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Monclova
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    Investigan muerte de pareja de ciclistas; pariente habría sido el responsable de atropellamiento en la carretera a Candela
    La pareja de ciclistas murió el lunes pasado tras ser atropellada mientras circulaba en bicicleta por la carretera estatal 24. ARCHIVO

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Rangel Sánchez y Roberto Hernández Pérez; el responsable aún no ha sido identificado por las autoridades

MONCLOVA, COAH.- La investigación por la muerte de una pareja que viajaba en bicicleta sobre la carretera estatal 24, en el tramo Monclova-Candela, continúa abierta luego de que trascendiera que un familiar político de las víctimas habría acudido ante las autoridades para rendir declaración.

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Rangel Sánchez, de 27 años, originaria de Monclova, y Roberto Hernández Pérez, de 47, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos murieron durante la madrugada del lunes, después de ser atropellados mientras circulaban en bicicleta por la carretera.

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Los primeros reportes establecieron que la pareja fue embestida por un vehículo cuyo conductor habría abandonado inicialmente el lugar. Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales acudieron para procesar la escena y recabar indicios que permitieran establecer la mecánica del accidente.

Posteriormente, trascendió en algunos medios locales que un familiar político de las víctimas sería señalado como posible responsable y que habría acudido ante las autoridades acompañado de un abogado. De acuerdo con esa versión, el hombre habría presentado su propia explicación sobre lo ocurrido y manifestó que no huyó de la escena.

Este señalamiento, sin embargo, se mantiene como parte de la investigación, debido a que no existe confirmación oficial sobre la identidad del señalado ni una determinación de responsabilidad penal.

Tampoco se ha confirmado oficialmente que exista un acuerdo reparatorio. La posibilidad de recurrir a este mecanismo forma parte de las versiones difundidas sobre el caso, pero cualquier acuerdo tendría que cumplir con los requisitos legales y ser autorizado por la autoridad competente.

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Familiares de las víctimas han solicitado que se esclarezcan los hechos y que quien resulte responsable responda por la muerte de la pareja.

La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar la mecánica del atropellamiento, establecer responsabilidades y definir la situación jurídica de la persona señalada.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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