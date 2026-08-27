Investigan muerte de pareja de ciclistas; pariente habría sido el responsable de atropellamiento en la carretera a Candela

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Rangel Sánchez, de 27 años, originaria de Monclova, y Roberto Hernández Pérez, de 47, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos murieron durante la madrugada del lunes, después de ser atropellados mientras circulaban en bicicleta por la carretera.

MONCLOVA, COAH.- La investigación por la muerte de una pareja que viajaba en bicicleta sobre la carretera estatal 24, en el tramo Monclova -Candela, continúa abierta luego de que trascendiera que un familiar político de las víctimas habría acudido ante las autoridades para rendir declaración.

Los primeros reportes establecieron que la pareja fue embestida por un vehículo cuyo conductor habría abandonado inicialmente el lugar. Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales acudieron para procesar la escena y recabar indicios que permitieran establecer la mecánica del accidente.

Posteriormente, trascendió en algunos medios locales que un familiar político de las víctimas sería señalado como posible responsable y que habría acudido ante las autoridades acompañado de un abogado. De acuerdo con esa versión, el hombre habría presentado su propia explicación sobre lo ocurrido y manifestó que no huyó de la escena.

Este señalamiento, sin embargo, se mantiene como parte de la investigación, debido a que no existe confirmación oficial sobre la identidad del señalado ni una determinación de responsabilidad penal.

Tampoco se ha confirmado oficialmente que exista un acuerdo reparatorio. La posibilidad de recurrir a este mecanismo forma parte de las versiones difundidas sobre el caso, pero cualquier acuerdo tendría que cumplir con los requisitos legales y ser autorizado por la autoridad competente.