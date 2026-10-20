Investigan presunta venta de droga en la FCA de Monclova

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    Investigan presunta venta de droga en la FCA de Monclova
    Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UAdeC, luego de recibir un reporte anónimo sobre presunta comercialización de drogas. CORTESÍA

Agentes acudieron al plantel universitario para recabar información; la persona señalada no fue localizada

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia anónima sobre presunta venta de drogas motivó la presencia de agentes de Investigación Criminal en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Monclova, sin que se reportaran oficialmente detenciones o aseguramientos de sustancias.

La intervención ocurrió la mañana del lunes 19 de octubre en el plantel ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape. Los investigadores recabaron información mediante entrevistas con docentes y autoridades universitarias.

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La persona mencionada en el reporte no fue localizada. Tampoco se había establecido si pertenecía a la comunidad escolar o era ajena a ella. La posible comercialización de narcóticos permanecía como un señalamiento pendiente de corroboración.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, explicó a principios de octubre que las denuncias ciudadanas permiten iniciar verificaciones sobre posibles puntos de distribución.

El funcionario indicó que los agentes revisan los datos aportados y, cuando reúnen indicios para solicitar un cateo, la Fiscalía presenta la petición ante un juez. Ese procedimiento general no acredita que se haya solicitado o ejecutado una orden de esa naturaleza en la facultad.

En materia de prevención universitaria, el rector Octavio Pimentel anunció el 5 de octubre la creación de gabinetes de seguridad en las distintas unidades de la UAdeC, orientados a identificar riesgos y establecer protocolos de respuesta.

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La propuesta contemplaba coordinación con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y mandos militares.

Hasta este martes, no había confirmación oficial de que se hubiera comprobado la venta de drogas en el plantel ni elementos para atribuirla a estudiantes o trabajadores.

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Antonio Santos

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