Investigan presunto abuso contra niño de 3 años por parte de su padrastro en Monclova

De acuerdo con la información difundida, la mujer dejó al niño descansando junto a su pareja mientras realizaba algunas actividades dentro de la vivienda. Poco después escuchó que el pequeño lloraba y regresó para revisar qué sucedía.

MONCLOVA, COAH.- La madre del pequeño solicitó apoyo a las autoridades luego de detectar señales que le hicieron sospechar de una agresión. El caso quedó bajo investigación y el señalado no había sido localizado, según los reportes consultados, en la región Centro .

Al cambiarle el pañal, observó un sangrado, situación que la llevó a cuestionar al hombre sobre lo ocurrido. Sin embargo, este negó haber lastimado al menor y posteriormente salió del inmueble con el argumento de que se dirigía a trabajar.

La madre declaró que después habló con su hijo y, al escuchar lo que le contó, decidió comunicar la situación al padre biológico del niño para solicitar su intervención.

Según el testimonio difundido por medios locales, el padre acudió a buscar al señalado y lo habría confrontado. Posteriormente, se llevó al pequeño, mientras que la madre reportó desconocer el paradero de ambos.

El caso fue notificado a las autoridades, que iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. El menor deberá recibir las valoraciones médicas correspondientes para establecer su estado de salud.

Hasta la publicación de los reportes, el padrastro, identificado como Melchor Gamaliel, de 23 años, no había sido localizado. La acusación se mantiene como presunta y corresponde a las autoridades determinar lo ocurrido.

(Con información de medios locales).