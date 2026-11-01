Investigan presunto abuso contra niño de 3 años por parte de su padrastro en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Investigan presunto abuso contra niño de 3 años por parte de su padrastro en Monclova
    Las autoridades investigan los señalamientos contra la pareja de la madre del pequeño. ARCHIVO

La madre del pequeño detectó un sangrado al cambiarle el pañal y cuestionó a su pareja, quien presuntamente abandonó el domicilio; el caso quedó bajo investigación

MONCLOVA, COAH.- La madre del pequeño solicitó apoyo a las autoridades luego de detectar señales que le hicieron sospechar de una agresión. El caso quedó bajo investigación y el señalado no había sido localizado, según los reportes consultados, en la región Centro.

De acuerdo con la información difundida, la mujer dejó al niño descansando junto a su pareja mientras realizaba algunas actividades dentro de la vivienda. Poco después escuchó que el pequeño lloraba y regresó para revisar qué sucedía.

Coahuila: Dio IEC contratos por 192 mdp a empresas ligadas a cuestionado proveedor ligado a Taddei

Al cambiarle el pañal, observó un sangrado, situación que la llevó a cuestionar al hombre sobre lo ocurrido. Sin embargo, este negó haber lastimado al menor y posteriormente salió del inmueble con el argumento de que se dirigía a trabajar.

La madre declaró que después habló con su hijo y, al escuchar lo que le contó, decidió comunicar la situación al padre biológico del niño para solicitar su intervención.

Según el testimonio difundido por medios locales, el padre acudió a buscar al señalado y lo habría confrontado. Posteriormente, se llevó al pequeño, mientras que la madre reportó desconocer el paradero de ambos.

El caso fue notificado a las autoridades, que iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. El menor deberá recibir las valoraciones médicas correspondientes para establecer su estado de salud.

Hasta la publicación de los reportes, el padrastro, identificado como Melchor Gamaliel, de 23 años, no había sido localizado. La acusación se mantiene como presunta y corresponde a las autoridades determinar lo ocurrido.

(Con información de medios locales).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Trapacerías y escándalos en la política nacional y comarcana
true

Saltillo: Nuestro pasado

true

Día de Muertos: una tradición que nos ayuda a sanar las ausencias
Uno de los retos en México es reducir costos de transacciones y ampliar la aceptación de pagos electrónicos.

Se aferran mexicanos al uso de efectivo, alerta especialista
Una nueva investigación realizó un análisis de la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050.

Nuevo estudio revela que el número de casos de anorexia y bulimia aumentaron más de un 70 % desde 1990 en el mundo
true

Mujeres: ¿Antes de casarse se procuró lencería y cosas con el propósito de afianzar el deseo de tu futuro esposo? ¿No había la seguridad de ese deseo?
Luis Ángel Luna Hernández y José Luis Luna Rosales, especialistas de LH Ópticos.

Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB tras imponerse a Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB