Invierte Arcosa 2 mil millones de pesos en expansión de operaciones en Castaños

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    Invierte Arcosa 2 mil millones de pesos en expansión de operaciones en Castaños
    Galva 61 amplía la capacidad de galvanizado de Arcosa Meyer Utility Structures en Castaños, Coahuila. La expansión representa una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y más de 200 nuevos colaboradores. CORTESÍA

Estrena Galva 61 la mayor planta de la empresa en Norteamérica y amplía capacidad industrial de la región Centro

CASTAÑOS, COAH.- Con una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y la incorporación de más de 200 colaboradores, Arcosa Meyer Utility Structures amplió sus operaciones en Castaños mediante Galva 61, una planta galvanizadora que incrementa su capacidad para atender la demanda de sus clientes en Norteamérica.

La expansión abre una etapa para la compañía en la región Centro-Desierto. Doug Bryson, presidente de Arcosa, afirmó que la instalación se convierte en la más grande de la empresa en Norteamérica, tras un proyecto que requirió más de dos años y medio de trabajo.

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En su desarrollo participaron 16 empresas y equipos de nueve países. El directivo destacó la incorporación de tecnología de punta y explicó que la ampliación fortalece las capacidades de galvanizado, además de formar parte de una perspectiva de crecimiento con inversiones proyectadas en su red de instalaciones.

Durante la inauguración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas vinculó la expansión con la estrategia de diversificación económica de la región, al señalar que las inversiones industriales representan oportunidades de empleo e ingreso para las familias de Castaños y los municipios vecinos.

“Nuestra estrategia de diversificación económica para la región Centro sigue pa’delante”, expresó el mandatario, quien atribuyó la permanencia y el crecimiento de las empresas a las condiciones de seguridad, estabilidad laboral y disponibilidad de trabajadores capacitados.

El secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez, sostuvo que el proyecto refleja la confianza empresarial en Coahuila. También destacó la coordinación entre los sectores público y privado como una condición para impulsar el desarrollo industrial.

La visita a Castaños incluyó el arranque de un paquete de inversión, independiente de la ampliación industrial. El Estado y el Municipio destinarán 39.5 millones de pesos al programa “En equipo le entramos”, para obras de infraestructura urbana y servicios públicos.

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Los recursos contemplan pavimentación, recarpeteo, bacheo, rehabilitación de caminos, agua potable, drenaje y recuperación de espacios públicos. Entre los proyectos figura una cancha de futbol 11 y 7 en La Estación, con 5.7 millones de pesos y una superficie de 5 mil 400 metros cuadrados.

La alcaldesa Jessica Isabel Sifuentes Zamora señaló que la expansión industrial y las obras municipales atenderán necesidades distintas de la población, mediante la generación de empleo y el mejoramiento de la infraestructura.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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