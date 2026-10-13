Trabajadores del IMSS retiran plantón en Saltillo; esperan negociación en CDMX

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    Trabajadores del IMSS retiran plantón en Saltillo; esperan negociación en CDMX
    Trabajadoras del IMSS marcharon con máscaras alusivas a la exigencia de la salida del dirigente nacional, el doctor Olivos. HÉCTOR GARCÍA

El personal activo y jubilado rechazó el incremento del 2.9 por ciento y exigió la salida del dirigente nacional y un Congreso Extraordinario Nacional

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retiraron el plantón que mantenían a las afueras de la representación sindical en la calle Manuel Doblado, en Saltillo, concluyendo la manifestación en punto de las 5:00 de la tarde.

Los manifestantes precisaron que, por el momento, no existen convocatorias locales para nuevas movilizaciones, ya que la continuidad del movimiento dependerá de los resultados que se obtengan en las mesas de negociación en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-nos-vamos-hasta-tener-solucion-trabajadores-del-imss-cierran-v-carranza-en-saltillo-piden-mejora-salarial-e-insumos-MH24104998

Fue durante la mañana del martes que el personal activo y jubilado se desplazó en una marcha sobre la calzada Venustiano Carranza para visibilizar sus inconformidades laborales.

Entre los puntos centrales del reclamo destaca el rechazo al incremento directo al salario base del 2.9 por ciento, cifra que consideran insuficiente frente a la inflación y distante de la petición original del 10 por ciento.

$!Trabajadores del IMSS portaron lonas con la consigna “Aumento salarial digno del 10% (¡No al 2.9%!)” durante el recorrido por la calzada Venustiano Carranza.
Trabajadores del IMSS portaron lonas con la consigna “Aumento salarial digno del 10% (¡No al 2.9%!)” durante el recorrido por la calzada Venustiano Carranza. HÉCTOR GARCÍA

Asimismo, los inconformes manifestaron su descontento ante las recientes modificaciones a los estatutos aprobadas en el Congreso Nacional, las cuales calificaron como una “ley mordaza”.

$!Entre las demandas del personal también figura el rechazo a las modificaciones a los estatutos, que califican como una “ley mordaza”.
Entre las demandas del personal también figura el rechazo a las modificaciones a los estatutos, que califican como una “ley mordaza”. HÉCTOR GARCÍA

Por ello, exigieron la salida del dirigente nacional, el doctor Olivos, así como la convocatoria a un Congreso Extraordinario Nacional estatutario para reevaluar los acuerdos alcanzados por la cúpula sindical.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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