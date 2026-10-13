Trabajadores del IMSS retiran plantón en Saltillo; esperan negociación en CDMX
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El personal activo y jubilado rechazó el incremento del 2.9 por ciento y exigió la salida del dirigente nacional y un Congreso Extraordinario Nacional
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retiraron el plantón que mantenían a las afueras de la representación sindical en la calle Manuel Doblado, en Saltillo, concluyendo la manifestación en punto de las 5:00 de la tarde.
Los manifestantes precisaron que, por el momento, no existen convocatorias locales para nuevas movilizaciones, ya que la continuidad del movimiento dependerá de los resultados que se obtengan en las mesas de negociación en la Ciudad de México.
Fue durante la mañana del martes que el personal activo y jubilado se desplazó en una marcha sobre la calzada Venustiano Carranza para visibilizar sus inconformidades laborales.
Entre los puntos centrales del reclamo destaca el rechazo al incremento directo al salario base del 2.9 por ciento, cifra que consideran insuficiente frente a la inflación y distante de la petición original del 10 por ciento.
Asimismo, los inconformes manifestaron su descontento ante las recientes modificaciones a los estatutos aprobadas en el Congreso Nacional, las cuales calificaron como una “ley mordaza”.
Por ello, exigieron la salida del dirigente nacional, el doctor Olivos, así como la convocatoria a un Congreso Extraordinario Nacional estatutario para reevaluar los acuerdos alcanzados por la cúpula sindical.