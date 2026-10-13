Trabajadores del IMSS retiran plantón en Saltillo; esperan negociación en CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retiraron el plantón que mantenían a las afueras de la representación sindical en la calle Manuel Doblado, en Saltillo, concluyendo la manifestación en punto de las 5:00 de la tarde.

Los manifestantes precisaron que, por el momento, no existen convocatorias locales para nuevas movilizaciones, ya que la continuidad del movimiento dependerá de los resultados que se obtengan en las mesas de negociación en la Ciudad de México.