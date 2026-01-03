¡Cuidado! Circulan billetes falsos en Monclova, confirma la FGE

Coahuila
/ 3 enero 2026
    ¡Cuidado! Circulan billetes falsos en Monclova, confirma la FGE
    Comercios de Monclova fueron los principales puntos donde se detectaron billetes apócrifos durante diciembre. FOTO: CORTESÍA
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Extorsiones
billetes

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


FGE

Además, durante diciembre se recibieron ocho denuncias por intento de extorsión

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), delegación Centro, informó que durante el mes de diciembre se recibieron al menos tres reportes relacionados con la circulación de billetes falsos en comercios de Monclova, así como ocho denuncias por intentos de extorsión, las cuales no se consumaron.

El delegado regional de la FGE, Miguel Ángel Medina, dio a conocer que los casos de billetes apócrifos fueron detectados principalmente en establecimientos comerciales, situación que representa un riesgo para el sector económico, especialmente en periodos de alta afluencia y movimiento de efectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Estatal atropella a niña en Frontera; es reportada grave en hospital de Monclova

Señaló que la investigación de este tipo de delitos resulta compleja, debido a que en la mayoría de los casos no es posible determinar con precisión el origen del billete falso ni el momento exacto en que fue introducido en circulación. No obstante, destacó que la denuncia oportuna permite a la Fiscalía realizar labores de análisis e inteligencia.

En lo que respecta a las extorsiones, Medina detalló que durante diciembre se atendieron ocho reportes, los cuales no derivaron en afectaciones económicas, ya que las personas contactadas no accedieron a las exigencias de los presuntos delincuentes.

Indicó que las modalidades de extorsión han cambiado, ya que actualmente los responsables se hacen pasar por instituciones públicas, utilizando como pretexto supuestos trámites pendientes o procesos administrativos, con la intención de generar confusión y presión en las víctimas.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar los billetes que reciben, desconfiar de llamadas sospechosas, colgar y bloquear números desconocidos, así como reportar de inmediato cualquier intento de fraude o extorsión ante las autoridades correspondientes.

Temas


Extorsiones
billetes

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año
Amaranta Cakes, presentó en esta temporada una nueva propuesta inspirada en Stranger Things.

Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo