¡Cuidado! Circulan billetes falsos en Monclova, confirma la FGE

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), delegación Centro, informó que durante el mes de diciembre se recibieron al menos tres reportes relacionados con la circulación de billetes falsos en comercios de Monclova, así como ocho denuncias por intentos de extorsión, las cuales no se consumaron.

El delegado regional de la FGE, Miguel Ángel Medina, dio a conocer que los casos de billetes apócrifos fueron detectados principalmente en establecimientos comerciales, situación que representa un riesgo para el sector económico, especialmente en periodos de alta afluencia y movimiento de efectivo.

Señaló que la investigación de este tipo de delitos resulta compleja, debido a que en la mayoría de los casos no es posible determinar con precisión el origen del billete falso ni el momento exacto en que fue introducido en circulación. No obstante, destacó que la denuncia oportuna permite a la Fiscalía realizar labores de análisis e inteligencia.

En lo que respecta a las extorsiones, Medina detalló que durante diciembre se atendieron ocho reportes, los cuales no derivaron en afectaciones económicas, ya que las personas contactadas no accedieron a las exigencias de los presuntos delincuentes.

Indicó que las modalidades de extorsión han cambiado, ya que actualmente los responsables se hacen pasar por instituciones públicas, utilizando como pretexto supuestos trámites pendientes o procesos administrativos, con la intención de generar confusión y presión en las víctimas.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar los billetes que reciben, desconfiar de llamadas sospechosas, colgar y bloquear números desconocidos, así como reportar de inmediato cualquier intento de fraude o extorsión ante las autoridades correspondientes.