Invitan a mujeres de Cuatro Ciénegas a aprovechar mastografías gratuitas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de detectar de manera oportuna el cáncer de mama y fomentar la cultura de la prevención, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas mantiene abierta la campaña de registro para mastografías gratuitas dirigida a mujeres de 35 a 64 años de edad. La campaña es impulsada a través del Departamento de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 05, con la finalidad de acercar este estudio preventivo a las mujeres del municipio y facilitar el acceso a servicios de salud.

Las autoridades destacaron que la mastografía es el método más efectivo para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Además, hicieron un llamado a las mujeres para dejar de lado el miedo y los mitos que aún existen alrededor de este estudio, al señalar que realizarse una mastografía puede marcar la diferencia al identificar la enfermedad a tiempo. El registro permanecerá abierto durante toda esta semana y las interesadas podrán acudir al Departamento de Salud Municipal, a la Jurisdicción Sanitaria No. 05 o al Hospital General para inscribirse. También se puso a disposición el teléfono 869 696 1224 para solicitar mayor información. El alcalde Víctor Leija Vega dijo que, finalmente, con esta campaña se busca fortalecer las acciones de prevención y acercar servicios médicos gratuitos que contribuyan al cuidado de la salud de las mujeres de Cuatro Ciénegas.