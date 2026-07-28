Invitan a mujeres de Cuatro Ciénegas a aprovechar mastografías gratuitas

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    Invitan a mujeres de Cuatro Ciénegas a aprovechar mastografías gratuitas
    El Gobierno de Cuatro Ciénegas mantiene abierto el registro para mastografías gratuitas dirigidas a mujeres de 35 a 64 años de edad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas mantiene abierto el registro para mastografías gratuitas dirigidas a mujeres de 35 a 64 años, con el propósito de detectar oportunamente el cáncer de mama y fortalecer la cultura de la prevención

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de detectar de manera oportuna el cáncer de mama y fomentar la cultura de la prevención, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas mantiene abierta la campaña de registro para mastografías gratuitas dirigida a mujeres de 35 a 64 años de edad.

La campaña es impulsada a través del Departamento de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 05, con la finalidad de acercar este estudio preventivo a las mujeres del municipio y facilitar el acceso a servicios de salud.

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Las autoridades destacaron que la mastografía es el método más efectivo para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso.

$!Autoridades de salud invitaron a las mujeres a realizarse la mastografía como una medida clave para detectar oportunamente el cáncer de mama.
Autoridades de salud invitaron a las mujeres a realizarse la mastografía como una medida clave para detectar oportunamente el cáncer de mama. CORTESÍA

Además, hicieron un llamado a las mujeres para dejar de lado el miedo y los mitos que aún existen alrededor de este estudio, al señalar que realizarse una mastografía puede marcar la diferencia al identificar la enfermedad a tiempo.

El registro permanecerá abierto durante toda esta semana y las interesadas podrán acudir al Departamento de Salud Municipal, a la Jurisdicción Sanitaria No. 05 o al Hospital General para inscribirse. También se puso a disposición el teléfono 869 696 1224 para solicitar mayor información.

El alcalde Víctor Leija Vega dijo que, finalmente, con esta campaña se busca fortalecer las acciones de prevención y acercar servicios médicos gratuitos que contribuyan al cuidado de la salud de las mujeres de Cuatro Ciénegas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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