Invitan en Monclova a encuentro pascual con música y reflexión espiritual

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Monclova
/ 15 abril 2026
    Invitan en Monclova a encuentro pascual con música y reflexión espiritual
    El Encuentro Católico Pascual 2026 se realizará en la Parroquia Santiago Apóstol de Monclova. CORTESÍA

Jornada religiosa reunirá a fieles este viernes con catequesis, adoración y concierto de Lupita Aguilar

MONCLOVA, COAH.- En el marco del tiempo litúrgico de Pascua, la comunidad católica de Monclova convoca a participar en el Encuentro Católico Pascual 2026, una jornada orientada a la reflexión, la oración y la expresión musical bajo el lema “Haz de mí el rostro de tu amor”.

El evento se llevará a cabo este viernes 17 de abril a partir de las 17:00 horas, en la Parroquia Santiago Apóstol, con acceso por uno de sus costados, donde se espera la asistencia de fieles de distintos sectores de la región.

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La jornada contará con la participación especial de Lupita Aguilar, conocida como “La Voz de María”, quien encabezará el cierre con un concierto enfocado en el mensaje pascual.

ESPACIO DE FE Y COMUNIDAD

El programa contempla una serie de actividades diseñadas para propiciar un encuentro espiritual integral, iniciando con alabanzas, seguido de un espacio de catequesis orientado a la formación doctrinal.

Posteriormente, se desarrollará un momento de adoración al Santísimo, enfocado en la oración y el recogimiento, para culminar con la presentación musical.

El encuentro es impulsado por la Diócesis de Saltillo en coordinación con la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe, como parte de sus acciones para fortalecer la vida comunitaria y la práctica religiosa durante este periodo.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa busca ofrecer a los asistentes un espacio de convivencia espiritual que permita profundizar en el significado de la Resurrección.

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