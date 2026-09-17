José pedaleó con orgullo patrio y robó miradas durante desfile en Monclova

Al frente de la bicicleta iba José, un ciudadano que decidió participar por iniciativa propia en el recorrido que avanzó por la calle Miguel Hidalgo, sin pertenecer a alguno de los grupos que oficialmente fueron convocados para desfilar.

MONCLOVA, COAH.- Entre uniformes, escoltas, bandas de guerra y contingentes escolares, una bicicleta con una bandera mexicana llamó la atención durante el desfile conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, realizado ayer 16 de septiembre en Monclova .

Vestido con un chaleco azul y equipo de protección, José avanzó detrás de los contingentes mientras una bandera de México, colocada en la parte posterior de su bicicleta, ondeaba con el viento.

Su paso generó curiosidad entre las personas que acudieron a las calles para observar la celebración, pues mientras la mayoría de los participantes pertenecía a instituciones educativas, corporaciones u organizaciones, él decidió incorporarse de manera espontánea.

La escena, no obstante, no era nueva para quienes lo han visto en anteriores celebraciones patrias de Monclova. De acuerdo con personas que lo reconocen, José acostumbra acercarse a este tipo de eventos y recorrer las calles junto con los contingentes, aunque sin representar oficialmente a alguna organización.

Este 16 de septiembre volvió a hacerlo.

Sin que su presencia interrumpiera el desarrollo del desfile, continuó pedaleando durante el recorrido, acompañado por la bandera mexicana que permaneció ondeando detrás de él.

El trayecto concluyó en las inmediaciones del Museo Coahuila y Texas, punto al que llegó después de acompañar a los contingentes que participaron en la celebración.