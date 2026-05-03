Joven de 24 años es hallada sin vida dentro de su vivienda en Monclova

La víctima fue identificada como América Estefanía ¨N¨, quien se encontraba bajo tratamiento médico por depresión y ansiedad. De acuerdo con los primeros reportes, la joven ingería medicamentos como Venlafaxina y Olanzapina, los cuales forman parte de su tratamiento psiquiátrico.

MONCLOVA, COAH.- La muerte de una joven de 24 años movilizó a corporaciones de seguridad durante el fin de semana en la colonia Eva Sámano, en Monclova , luego de que fuera localizada sin signos vitales al interior de su domicilio. El caso es investigado bajo la línea de una posible sobredosis de medicamentos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando uno de sus familiares ingresó a la habitación y la encontró inconsciente, con el cuerpo frío y sin responder a estímulos. Tras el descubrimiento, se realizó el reporte al sistema de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los agentes confirmaron el deceso y procedieron a asegurar el área, en tanto se notificó a personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Minutos más tarde, peritos arribaron al domicilio ubicado en la calle Privada Josefa Ortiz de Domínguez para iniciar con el procesamiento de la escena.

Durante las primeras diligencias, se detectó que los medicamentos que la joven utilizaba no se encontraban en su sitio habitual, además de observarse la ausencia de varias pastillas, lo que orientó la investigación hacia una posible ingesta excesiva. Asimismo, se recabaron indicios dentro del inmueble como parte de la integración de la carpeta correspondiente.

Familiares informaron a las autoridades que la joven atravesaba por una situación emocional compleja y que se encontraba bajo atención especializada. También señalaron que previamente había manifestado intenciones de atentar contra su vida.

Se estableció que la noche anterior al hallazgo se registró una discusión dentro del domicilio. Posteriormente, la joven permaneció en la vivienda en compañía de otra familiar, hasta que fue encontrada sin vida la mañana siguiente.