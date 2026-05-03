Joven de 24 años es hallada sin vida dentro de su vivienda en Monclova

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    Joven de 24 años es hallada sin vida dentro de su vivienda en Monclova
    La joven de 24 años se encontraba bajo tratamiento médico por depresión y ansiedad, situación que fue confirmada por familiares durante las diligencias realizadas por las autoridades en el domicilio. ARCHIVO

Horas antes del hallazgo, se registró una discusión familiar y la joven permaneció en la vivienda bajo un contexto de crisis emocional

MONCLOVA, COAH.- La muerte de una joven de 24 años movilizó a corporaciones de seguridad durante el fin de semana en la colonia Eva Sámano, en Monclova, luego de que fuera localizada sin signos vitales al interior de su domicilio. El caso es investigado bajo la línea de una posible sobredosis de medicamentos.

La víctima fue identificada como América Estefanía ¨N¨, quien se encontraba bajo tratamiento médico por depresión y ansiedad. De acuerdo con los primeros reportes, la joven ingería medicamentos como Venlafaxina y Olanzapina, los cuales forman parte de su tratamiento psiquiátrico.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando uno de sus familiares ingresó a la habitación y la encontró inconsciente, con el cuerpo frío y sin responder a estímulos. Tras el descubrimiento, se realizó el reporte al sistema de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los agentes confirmaron el deceso y procedieron a asegurar el área, en tanto se notificó a personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Minutos más tarde, peritos arribaron al domicilio ubicado en la calle Privada Josefa Ortiz de Domínguez para iniciar con el procesamiento de la escena.

Durante las primeras diligencias, se detectó que los medicamentos que la joven utilizaba no se encontraban en su sitio habitual, además de observarse la ausencia de varias pastillas, lo que orientó la investigación hacia una posible ingesta excesiva. Asimismo, se recabaron indicios dentro del inmueble como parte de la integración de la carpeta correspondiente.

Familiares informaron a las autoridades que la joven atravesaba por una situación emocional compleja y que se encontraba bajo atención especializada. También señalaron que previamente había manifestado intenciones de atentar contra su vida.

Se estableció que la noche anterior al hallazgo se registró una discusión dentro del domicilio. Posteriormente, la joven permaneció en la vivienda en compañía de otra familiar, hasta que fue encontrada sin vida la mañana siguiente.

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El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento. En tanto, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

El caso quedó bajo investigación ministerial, mientras se integran los elementos necesarios para establecer de manera oficial lo ocurrido.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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