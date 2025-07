Joven monclovense se mantiene a la espera de un trasplante de corazón; el suyo funciona a un 12 por ciento de su capacidad

“Mi corazón está crecido, tengo cardiopatía dilatada, tengo insuficiencia cardíaca, entonces últimamente me han estado llevando al hospital muy seguido. Duro una semana internado, me dan de alta y paso quince días en mi casa; me vuelven los dolores y regreso al hospital” , narró.

Esto lo llevó a tener constantes incapacidades, por lo que la empresa donde laboraba le suspendió su contrato, y en otras ya no lo aceptaban.

Durante los últimos meses, su situación ha empeorado: ya no puede hacer esfuerzo alguno ni exponerse a emociones fuertes, pues su corazón podría colapsar.

Fue hace dos días que nuevamente fue atendido en la Clínica 7 del IMSS. A través de la jefa de médicos fue canalizado con un cardiólogo, quien le generó una cita con traslado a una clínica de especialidades del Seguro Social en Monterrey.

Ahí se le confirmó lo que ya sabía: “Necesitas un trasplante de corazón”. Ahora están buscando las posibilidades para lograr este procedimiento.

“Primero vamos a tener un chequeo”, dijo en entrevista con VANGUARDIA, aunque reconoció que mantiene la fe en que será beneficiado para continuar con su vida.

Jorge pide ayuda a la población para que lo apoyen económicamente con los gastos que surjan en este proceso. Solamente sus dos tías están al pendiente de él y cuidándolo en el hospital. Su madre falleció hace diez años y su padre está dedicado de lleno a un negocio familiar.

“Raza, yo sé que unos me conocen y otros no, pero quiero pedirles que de corazón me ayuden. Quisiera, si algunos de ustedes gustan, hacer un evento con causa para mí, ya que ahorita estoy internado y no puedo trabajar por mi estado de salud”.

“Yo padezco cardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca. Por eso a cada rato me internan por angina inestable. Alguien que me apoye, por favor. Si también gustan visitarme, estoy en la Clínica 7 del IMSS en Monclova, en la cama 09”.

El joven expuso la cuenta bancaria 4831 1212 0027 9454, a nombre de Jorge Alberto Martínez, para cualquier donativo que deseen otorgar. La cuenta es de Banco Azteca.