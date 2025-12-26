RAE actualiza el diccionario: añade palabras como morro, milenial, hashtag y 300 más

/ 26 diciembre 2025
    RAE actualiza el diccionario: añade palabras como morro, milenial, hashtag y 300 más
    La Real Academia Española anunció la actualización 23.8.1 del DLE con 330 nuevas palabras, acepciones y modificaciones en su versión digital, que reflejan usos actuales del español en el mundo VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

La RAE sumó 330 nuevos términos y acepciones al Diccionario de la Lengua Española en su edición digital, como parte de su actualización permanente del idioma

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer el 15 de diciembre de 2025 la más reciente actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE), en la que se incorporaron 330 nuevas palabras, acepciones y modificaciones en su versión digital.

Las novedades fueron aprobadas por la RAE y por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), como parte del proceso continuo de adaptación del idioma a los usos actuales.

Según la institución, estas actualizaciones permiten registrar términos de uso cotidiano, expresiones coloquiales, tecnicismos y neologismos vinculados con la tecnología, la cultura digital, la ciencia y fenómenos sociales.

$!RAE actualiza el diccionario: añade palabras como morro, milenial, hashtag y 300 más

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DICCIONARIO DIGITAL

La RAE explicó que, aunque ya se trabaja en una nueva edición del DLE, este proceso es necesariamente pausado. Por ello, se optó por publicar actualizaciones periódicas en la versión electrónica, con el fin de no retrasar la inclusión de nuevos términos y correcciones.

La actualización difundida en 2025 corresponde a la versión electrónica 23.8.1 y reúne las modificaciones aprobadas por todas las academias de la lengua.

TÉRMINOS COLOQUIALES Y DE USO COTIDIANO QUE ENTRAN AL DICCIONARIO DE LA RAE

Entre las palabras añadidas se incluyen expresiones populares en distintos países hispanohablantes, así como términos asociados a fenómenos culturales y sociales contemporáneos.

De México para el mundo

Morro: palabra coloquial para referirse a un niño o muchacho.

Chamaco / chamaca: expresión usada para nombrar a un hijo o a un joven.

Expresiones y formas complejas

Milenial: generación nacida entre 1981 y 1996.

Loguearse: acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, sitio web, programa o red.

Turismofobia: rechazo al turismo masivo.

Marcianada: dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

Crudivorismo: régimen alimenticio basado en el consumo de productos crudos.

Microteatro: formato teatral breve en espacios reducidos.

Brutal: usado coloquialmente como sinónimo de magnífico o maravilloso.

Chapar: cerrar un establecimiento.

Eco: forma abreviada y coloquial de ecografía.

Cubetera: recipiente para mantener frías botellas con hielo.

Directo: relativo a una emisión transmitida en tiempo real o tipo de golpe en boxeo.

Cartuchera: estuche para lápices.

Buitre: persona que persigue a otra con fines sexuales pasajeros.

Alfombra mágica: elemento de relatos capaz de volar y transportar personas.

Alfombra roja: extensión para recibir personalidades o trato deferente.

Foto de familia: fotografía de grupo en eventos.

Juguete roto: persona que pierde popularidad tras alcanzar fama.

Meter o poner la directa: lanzarse a hacer algo con rapidez o decisión.

EXTRANJERISMOS CRUDOS QUE AHORA TIENEN ESPACIO EN EL DICCIONARIO

Gif: formato de imagen animada ampliamente usado en internet.

Hashtag: etiqueta en redes sociales.

Mailing: envío generalizado de información o publicidad por correo.

Streaming: transmisión continua de datos para contenidos audiovisuales sin descarga previa.

$!RAE actualiza el diccionario: añade palabras como morro, milenial, hashtag y 300 más

INCORPORACIONES EN CIENCIA, MEDICINA Y METEOROLOGÍA

Gravitón: partícula cuántica hipotética transmisora de la interacción gravitacional.

Termoquímico: rama que estudia los fenómenos térmicos en reacciones químicas.

Cuperosis: afección cutánea con enrojecimiento en mejillas y nariz.

Narcoléptico: relativo a la narcolepsia.

Ovulatorio: relativo a la ovulación.

Engelamiento: formación de hielo sobre superficies por impacto de gotas a temperatura bajo cero.

Engelante: lluvia o niebla con gotas que se congelan al impactar.

TE PUEDE INTERESAR: Quetzali García, escritora coahuilense, gana premio de narrativa en Alemania

La RAE señaló que el objetivo de estas actualizaciones es reflejar el uso real del español en sus distintas comunidades, así como dar cabida a términos que han adquirido relevancia en los últimos años. La institución también indicó que este proceso de revisión y ampliación continuará conforme evolucionen los usos lingüísticos en el mundo hispanohablante.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

