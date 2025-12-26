$!RAE actualiza el diccionario: añade palabras como morro, milenial, hashtag y 300 más

Según la institución, estas actualizaciones permiten registrar términos de uso cotidiano, expresiones coloquiales, tecnicismos y neologismos vinculados con la tecnología, la cultura digital, la ciencia y fenómenos sociales.

Las novedades fueron aprobadas por la RAE y por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) , como parte del proceso continuo de adaptación del idioma a los usos actuales.

La Real Academia Española ( RAE ) dio a conocer el 15 de diciembre de 2025 la más reciente actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE) , en la que se incorporaron 330 nuevas palabras, acepciones y modificaciones en su versión digital.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DICCIONARIO DIGITAL

La RAE explicó que, aunque ya se trabaja en una nueva edición del DLE, este proceso es necesariamente pausado. Por ello, se optó por publicar actualizaciones periódicas en la versión electrónica, con el fin de no retrasar la inclusión de nuevos términos y correcciones.

La actualización difundida en 2025 corresponde a la versión electrónica 23.8.1 y reúne las modificaciones aprobadas por todas las academias de la lengua.

TÉRMINOS COLOQUIALES Y DE USO COTIDIANO QUE ENTRAN AL DICCIONARIO DE LA RAE

Entre las palabras añadidas se incluyen expresiones populares en distintos países hispanohablantes, así como términos asociados a fenómenos culturales y sociales contemporáneos.

De México para el mundo

Morro: palabra coloquial para referirse a un niño o muchacho.

Chamaco / chamaca: expresión usada para nombrar a un hijo o a un joven.

Expresiones y formas complejas

Milenial: generación nacida entre 1981 y 1996.

Loguearse: acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, sitio web, programa o red.

Turismofobia: rechazo al turismo masivo.

Marcianada: dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

Crudivorismo: régimen alimenticio basado en el consumo de productos crudos.

Microteatro: formato teatral breve en espacios reducidos.

Brutal: usado coloquialmente como sinónimo de magnífico o maravilloso.

Chapar: cerrar un establecimiento.

Eco: forma abreviada y coloquial de ecografía.

Cubetera: recipiente para mantener frías botellas con hielo.

Directo: relativo a una emisión transmitida en tiempo real o tipo de golpe en boxeo.

Cartuchera: estuche para lápices.

Buitre: persona que persigue a otra con fines sexuales pasajeros.

Alfombra mágica: elemento de relatos capaz de volar y transportar personas.

Alfombra roja: extensión para recibir personalidades o trato deferente.

Foto de familia: fotografía de grupo en eventos.

Juguete roto: persona que pierde popularidad tras alcanzar fama.

Meter o poner la directa: lanzarse a hacer algo con rapidez o decisión.

EXTRANJERISMOS CRUDOS QUE AHORA TIENEN ESPACIO EN EL DICCIONARIO

Gif: formato de imagen animada ampliamente usado en internet.

Hashtag: etiqueta en redes sociales.

Mailing: envío generalizado de información o publicidad por correo.

Streaming: transmisión continua de datos para contenidos audiovisuales sin descarga previa.