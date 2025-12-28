Alerta por ‘hongo mortal’ del plátano: México revisa cientos de miles de plantas en 2025

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que durante 2025 inspeccionó 667 mil 348 plantas de plátano y banano en regiones productoras del país, como parte de acciones preventivas para evitar el ingreso y la dispersión del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), considerado una de las principales amenazas sanitarias para este cultivo.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), personal técnico realizó muestreos, análisis de laboratorio y recorridos de vigilancia epidemiológica, además de mantener un monitoreo fitosanitario permanente durante el año.

De manera paralela, la dependencia reforzó los esquemas de inspección de mercancías agroalimentarias en 97 puertos, aeropuertos y fronteras, donde se retuvieron más de 16 mil productos considerados de riesgo, con el propósito de reducir la probabilidad de ingreso del patógeno.

La Sader explicó que la marchitez por Fusarium es una enfermedad causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical, el cual afecta el sistema vascular de las plantas de banano y plátano, provoca amarillamiento progresivo, marchitez y puede derivar en la muerte del cultivo.

De acuerdo con la dependencia, el patógeno se transmite a través del suelo, agua, herramientas y material vegetal; puede permanecer activo durante décadas y no cuenta con métodos de control efectivos ni con variedades resistentes disponibles.

Las acciones se intensificaron tras la confirmación de la presencia de la enfermedad en diversos países de Sudamérica, por lo que, mediante el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, el Senasica fortaleció protocolos de búsqueda y amplió la cobertura de monitoreo en zonas productoras estratégicas.

Como parte de la estrategia, el organismo inició en febrero de 2025 la exploración de cultivos con drones en 4 mil 447 hectáreas y, a partir de julio, incorporó vigilancia mediante imágenes satelitales en 4 mil 400 hectáreas, lo que permitió incrementar hasta en 800% la superficie explorada respecto a años anteriores.

La dependencia señaló que estas herramientas permiten identificar en tiempo real plantas con síntomas de amarillamiento y marchitez, con el objetivo de facilitar la detección temprana y la atención oportuna ante posibles brotes.

En México, productoras y productores cultivan 11 variedades de plátano y banano en más de 87 mil hectáreas distribuidas en 16 estados, con una producción anual superior a 2.6 millones de toneladas, por lo que la vigilancia fitosanitaria es considerada estratégica para la seguridad agrícola del país. Con información de El Universal