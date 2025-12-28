Cerrará el año el ‘Aquí Vamos Gratis’ con más de 1.7 millones de traslados

Díaz González subrayó que la puesta en marcha de “Aquí Vamos Gratis” fue posible gracias al respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como al trabajo coordinado con el Gobierno Municipal de Saltillo, lo que permitió consolidar un modelo único de movilidad gratuita y sustentable en el país.

“Nuestro objetivo fue que las personas se integraran y aprovecharan este nuevo sistema, fomentando así una movilidad urbana más activa, inclusiva y sustentable. Cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer soluciones eficientes que mejoran el bienestar de las personas”, refirió.

El Presidente Municipal destacó que el objetivo principal del programa fue incentivar la adopción de un nuevo modelo de movilidad urbana, enfocado en la inclusión, la sustentabilidad y el bienestar social.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el año 2025 cerrará con más de un millón 700 mil traslados realizados en las rutas troncales del programa “Aquí Vamos Gratis”, lo que ha significado un ahorro superior a los 22 millones de pesos para las y los usuarios del transporte público en la capital coahuilense.

“Su liderazgo ha permitido consolidar a Saltillo como una de las ciudades más innovadoras del país, con los mejores indicadores de seguridad, competitividad, formalidad laboral y calidad de vida”, dijo.

El alcalde recordó que desde el 1 de octubre comenzaron a operar las rutas troncales gratuitas, con la incorporación de 35 nuevas unidades de cama baja, cada una con capacidad para 77 personas. Estas unidades están equipadas con aire acondicionado, conexión Wi-Fi y rampas de acceso universal, y cubren los recorridos Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, fortaleciendo la conectividad de la ciudad.

Para garantizar un servicio ordenado y accesible, explicó que se definieron 146 paradas oficiales, las cuales cuentan con señalamientos verticales y plantillas de pintura en piso, brindando mayor visibilidad y seguridad en los puntos de ascenso y descenso.

Asimismo, el Alcalde resaltó la capacitación del personal operativo del sistema. “Se capacitó a 52 operadoras y operadores de las rutas troncales gratuitas en conducción responsable, salud preventiva, normas de tránsito y atención ciudadana, además de recibir formación en primeros auxilios, incluyendo reanimación cardiopulmonar, manejo a la defensiva y uso de extintores, priorizando la seguridad y el bienestar de las y los pasajeros”, explicó.

Díaz González destacó que el programa beneficia principalmente a estudiantes, madres y padres de familia, así como a personas adultas mayores, quienes ahora pueden destinar los recursos ahorrados a otras necesidades del hogar, así como al fortalecimiento educativo y social.

Añadió que el proceso de credencialización se llevó a cabo en 13 puntos fijos distribuidos en la ciudad, con el respaldo de una red de 400 brigadistas.

“Aquí Vamos Gratis representa un avance histórico hacia una movilidad más humana, sustentable y equitativa. Conecta a miles de personas, mejora la economía familiar, fortalece la educación y promueve una ciudad más activa y solidaria”, destacó.

Finalmente, el Presidente Municipal informó que, como apoyo a las y los concesionarios del transporte público, se otorgó un apoyo extraordinario de 12 millones de pesos destinado a la rehabilitación, reparación y dignificación de 300 unidades que operan como rutas alimentadoras. Estas mantienen su tarifa de pago y permiten lograr un equilibrio entre eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad del sistema de transporte en Saltillo.