Refuerza PC Saltillo albergues y vigilancia por frío, lluvia y neblina; la mínima de 1 a 2 grados el martes
Protección Civil alerta por lluvias, posible aguanieve y bajas temperaturas; activan operativos y albergues para población vulnerable
El ingreso del frente frío número 25 provocará un descenso considerable en la temperatura en Saltillo entre la tarde del lunes y la mañana del martes, informó Francisco Martínez Ávalos, titular de la Dirección de Protección Civil en Saltillo.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el lunes 29 de diciembre la ciudad amanecerá con temperaturas de entre 6 y 8 grados; sin embargo, a partir del mediodía comenzará a sentirse con mayor intensidad la entrada de la masa de aire frío, lo que ocasionará un ambiente fresco por la tarde y frío durante la noche.
El pico más bajo de temperatura se espera el martes alrededor de las 06:00 horas, cuando el termómetro podría marcar entre 1 y 2 grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los 0 grados, debido a la presencia de viento.
¿HAY PROBABILIDAD DE AGUANIEVE?
Martínez Ávalos señaló que para el lunes existe una probabilidad de lluvia de entre 35 y 45 por ciento, lo que, combinado con las bajas temperaturas, podría generar caída de aguanieve o nieve ligera en zonas altas del municipio, aunque aclaró que se trata de escenarios sujetos a cambios conforme avance el sistema frontal.
“Son pronósticos, pero sí pedimos a la población que tome precauciones, ya que habrá frío, lluvia, neblina y descenso de temperatura”, indicó.
OPERATIVOS PREVENTIVOS
Ante el riesgo de congelamiento en puentes y vialidades, Protección Civil Municipal, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y corporaciones estatales, mantendrá operativos de vigilancia permanente, especialmente durante la noche del lunes y la madrugada del martes.
El funcionario aseguró que se cuenta con suficientes bultos de sal para aplicarlos en caso de que se presente hielo o aguanieve sobre la carpeta asfáltica, y no se descartan cierres preventivos de puentes si las condiciones lo requieren.
ZONAS DE MAYOR RIESGO
Aunque no existe una zona específica considerada de alto riesgo, Protección Civil estará atenta a las variaciones de temperatura que pueden presentarse debido a la diferencia de altitudes en la ciudad, que van desde los mil 650 hasta casi mil 950 metros sobre el nivel del mar, lo que puede generar cambios de uno o dos grados entre sectores.
Asimismo, se dará especial atención a asentamientos irregulares, zonas bajas y personas en situación vulnerable.
ALBERGUES Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Martínez Ávalos confirmó que el municipio tiene cinco albergues habilitados para recibir a personas en situación de calle durante este período de bajas temperaturas.
Además, las unidades de Protección Civil realizan recorridos permanentes, ofreciendo cobertores y bebidas calientes a quienes lo necesiten. En caso de que alguna persona rechace el traslado a un refugio, no puede ser obligada, pero se le brinda apoyo inmediato.
La ciudadanía puede reportar a personas en situación de calle llamando al 911 o a través de los grupos de WhatsApp de seguridad, para que personal capacitado acuda a brindar ayuda.
RECOMENDACIONES
Protección Civil exhortó a la población a:
-Abrigarse adecuadamente, especialmente a niños y adultos mayores.
-Usar calentadores de gas con moderación, apagarlos por la noche y cerrar bien las válvulas.
-Conducir con precaución, moderando la velocidad ante lluvia, neblina o pavimento resbaladizo.
-Mantenerse informada a través de canales oficiales sobre posibles cierres viales o carreteros.
El titular de Protección Civil reiteró que se mantendrán en alerta permanente durante el paso del frente frío y pidió a la población colaborar para prevenir incidentes.
REFUERZAN SEGURIDAD EN LA AUTOPISTA SAL-MON
Ante las condiciones climáticas y el incremento en la movilidad regional por la temporada decembrina, la Concesionaria Autopista Monterrey–Saltillo (CAMS) informó que mantiene y refuerza sus medidas de seguridad vial para garantizar trayectos más seguros.
La operación se coordina las 24 horas desde el Centro de Control de Tráfico, con apoyo de unidades de auxilio vial, ambulancia, grúa articulada y vigilancia privada, además de paneles de mensajería variable que informan en tiempo real sobre las condiciones del camino.
“La temporada decembrina representa uno de los periodos de mayor exigencia operativa. En CAMS trabajamos de manera permanente para fortalecer la prevención, la atención oportuna y la seguridad de quienes transitan por esta vía estratégica”, señaló Pedro Colomar, director de Operaciones de ROADIS México.
Finalmente, tanto Protección Civil como CAMS hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones, moderar la velocidad, atender la señalización y mantenerse informados a través de canales oficiales, especialmente ante posibles cierres preventivos por niebla, lluvia o congelamiento.