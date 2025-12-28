Refuerza PC Saltillo albergues y vigilancia por frío, lluvia y neblina; la mínima de 1 a 2 grados el martes

El ingreso del frente frío número 25 provocará un descenso considerable en la temperatura en Saltillo entre la tarde del lunes y la mañana del martes, informó Francisco Martínez Ávalos, titular de la Dirección de Protección Civil en Saltillo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el lunes 29 de diciembre la ciudad amanecerá con temperaturas de entre 6 y 8 grados; sin embargo, a partir del mediodía comenzará a sentirse con mayor intensidad la entrada de la masa de aire frío, lo que ocasionará un ambiente fresco por la tarde y frío durante la noche.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila mantiene zonas libres de plagas del algodón

El pico más bajo de temperatura se espera el martes alrededor de las 06:00 horas, cuando el termómetro podría marcar entre 1 y 2 grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los 0 grados, debido a la presencia de viento.

¿HAY PROBABILIDAD DE AGUANIEVE?

Martínez Ávalos señaló que para el lunes existe una probabilidad de lluvia de entre 35 y 45 por ciento, lo que, combinado con las bajas temperaturas, podría generar caída de aguanieve o nieve ligera en zonas altas del municipio, aunque aclaró que se trata de escenarios sujetos a cambios conforme avance el sistema frontal.

“Son pronósticos, pero sí pedimos a la población que tome precauciones, ya que habrá frío, lluvia, neblina y descenso de temperatura”, indicó.