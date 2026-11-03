La Ola Monclovense refuerza limpieza y recolección de basura

Monclova, Coah.- El gobierno municipal de Monclova reforzará las labores de limpieza, mantenimiento y recolección de basura a través de la Ola Monclovense, con el respaldo del Gobierno del Estado, informó el alcalde Carlos Villarreal. El edil detalló que las cuadrillas realizan trabajos de limpieza y rehabilitación sobre la avenida Las Torres, además de acciones de bacheo, mantenimiento del alumbrado público y recolección de basura. Estas labores buscan atender las necesidades de los distintos sectores, particularmente después de la reciente temporada de lluvias.

Villarreal señaló que la Ola Monclovense mantiene actividades de día y de noche en diferentes puntos de la ciudad. Durante el último trimestre del año, estas acciones se intensificarán para reforzar principalmente la recolección de basura en todo el municipio. El alcalde destacó que la atención a las colonias requiere presencia constante y coordinación para responder a las necesidades de la población. Asimismo, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para ampliar las acciones de limpieza y sumar esfuerzos en beneficio de las familias monclovenses.

“Seguimos fortaleciendo la Ola Monclovense y trabajando en todos los sectores de nuestra ciudad. En equipo con el gobierno del estado estaremos reforzando, durante este último trimestre del año, las labores de recolección en todo Monclova”, expresó el alcalde.