La Ola Monclovense refuerza limpieza y recolección de basura

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Monclova
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    La Ola Monclovense refuerza limpieza y recolección de basura
    Las actividades de la Ola Monclovense operan de día y de noche para mantener las calles limpias y ordenadas. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal indicó que los trabajos se intensificarán en el último trimestre del año con el respaldo del Gobierno del Estado y el programa “En Equipo Le Entramos”

Monclova, Coah.- El gobierno municipal de Monclova reforzará las labores de limpieza, mantenimiento y recolección de basura a través de la Ola Monclovense, con el respaldo del Gobierno del Estado, informó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil detalló que las cuadrillas realizan trabajos de limpieza y rehabilitación sobre la avenida Las Torres, además de acciones de bacheo, mantenimiento del alumbrado público y recolección de basura. Estas labores buscan atender las necesidades de los distintos sectores, particularmente después de la reciente temporada de lluvias.

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Villarreal señaló que la Ola Monclovense mantiene actividades de día y de noche en diferentes puntos de la ciudad. Durante el último trimestre del año, estas acciones se intensificarán para reforzar principalmente la recolección de basura en todo el municipio.

El alcalde destacó que la atención a las colonias requiere presencia constante y coordinación para responder a las necesidades de la población. Asimismo, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para ampliar las acciones de limpieza y sumar esfuerzos en beneficio de las familias monclovenses.

$!Las cuadrillas municipales realizan trabajos de limpieza y retiro de maleza en diferentes sectores de Monclova.
Las cuadrillas municipales realizan trabajos de limpieza y retiro de maleza en diferentes sectores de Monclova. CORTESÍA

“Seguimos fortaleciendo la Ola Monclovense y trabajando en todos los sectores de nuestra ciudad. En equipo con el gobierno del estado estaremos reforzando, durante este último trimestre del año, las labores de recolección en todo Monclova”, expresó el alcalde.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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