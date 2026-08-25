Lamenta Carlos Villarreal muerte de policía estatal en enfrentamiento de Candela

El Edil reconoció el trabajo que diariamente realizan los elementos de seguridad en brechas y caminos de la región, como parte de una estrategia coordinada entre las corporaciones municipales, estatales, la Fiscalía General del Estado, el Ejército y demás instituciones de seguridad.

El alcalde de Monclova , Carlos Villarreal Pérez, lamentó la muerte de un elemento de Seguridad Pública Estatal, quien perdió la vida este martes durante un enfrentamiento con civiles armados que pretendían ingresar a Coahuila por el municipio de Candela, Coahuila.

“Es lamentable esta situación para la familia de este elemento que da su vida por nuestro Estado, por nuestra región y por nuestras familias. Ese es el riesgo de todos los elementos que diariamente arriesgan su vida por nuestra seguridad”, expresó.

Villarreal Pérez señaló que la vigilancia en las zonas límites de Coahuila es permanente y tiene como principal objetivo evitar el ingreso de grupos de la delincuencia organizada provenientes de otras entidades.

Explicó que, aunque el enfrentamiento ocurrido en Candela salió a la luz debido a la pérdida del elemento estatal, este tipo de operativos forman parte de las acciones que las corporaciones realizan diariamente para detectar y contener cualquier intento de incursión a territorio coahuilense.

“Muchas veces hay temas que no se ven y que ellos diariamente realizan en el trabajo, en el abatimiento de diferentes personas de la delincuencia organizada para que no lleguen a nuestra región, para que de sus estados no lleguen a nuestras ciudades”, señaló.

El Alcalde destacó que la estrategia de seguridad también contempla el uso de tecnología para detectar movimientos sospechosos y reforzar la vigilancia en brechas, caminos y zonas consideradas de riesgo.

En este sentido, resaltó el fortalecimiento del Grupo de Reacción, que pasó de 25 a 65 elementos con el respaldo de los municipios de la Región Centro-Desierto y del Gobierno del Estado. Los municipios aportan el bono de riesgo, mientras que el Estado cubre los salarios de los elementos.

“Les hemos dado las herramientas para que ellos hagan su trabajo. Obviamente, como le digo, es lamentable esta situación que se presente el día de hoy y lo hacen ellos en cumplimiento de su deber”, manifestó.

Villarreal Pérez aseguró que el Municipio continuará respaldando a las familias de los elementos que diariamente arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber, además de mantener las inversiones en capacitación, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de las corporaciones.

Como parte de este esfuerzo, informó que Monclova cerrará 2026 con alrededor de 410 policías municipales y que para 2027 se tiene como objetivo superar los 500 elementos, con lo que se busca reforzar la presencia policial y cumplir con los estándares nacionales de seguridad.