Lamentan en San Buenaventura, Coahuila, muerte de Brenda Flores Reyes, víctima del terremoto en Colombia

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Consternación y tristeza generó entre familiares y habitantes de San Buenaventura, Coahuila, la confirmación de la muerte de Brenda Eloísa Flores Reyes, una de las dos personas mexicanas que fallecieron tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes durante su conferencia matutina que dos mexicanos perdieron la vida a consecuencia del sismo y señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con las familias de las víctimas, además de brindarles apoyo para su traslado y los trámites correspondientes.

Brenda, de acuerdo con información de familiares, habitantes y medios regionales de San Buenaventura, era originaria de este municipio y al contraer nupcias con Mario Alberto Zapata Verdier, originario de Durango, cambió su residencia a la capital duranguense hace algunos años. La pareja viajó el pasado 6 de agosto a Colombia. Ambos se encontraban en la ciudad colombiana de Pereira cuando el hotel Dibeni, donde se hospedaban, se desplomó. Mariela Zapata, hija de Mario Alberto, logró comunicarse con su padre apenas unos minutos antes de la tragedia ocurrida el 10 de agosto, a las 7:34 horas. Tanto Mario Alberto como Brenda Eloísa permanecieron desaparecidos durante varios días luego del colapso del hotel. La Embajada de México en Colombia participó en las labores de localización y mantuvo comunicación con sus familiares. Alessa Reyes, hermana de Brenda Eloísa, publicó en su página personal de Facebook una imagen de un moño negro, una rosa blanca, un corazón y una paloma. Lidia Pérez Reyes, prima de la fallecida y habitante de San Buenaventura, habría publicado en su muro de Facebook, el pasado 15 de agosto, una oración para pedir por su prima desaparecida. “Dios padre todo poderoso, a ti suplicamos las familias Reyes por el resguardo de prima Brenda Flores Reyes y su esposo Arturo Zapata, se la guía perfecta para los rescatistas en Pereira Colombia, ayúdalos a encontrarlos con bien”, publicó Lidia en su muro. Michel Garza, sobrina de Brenda y también habitante de San Buena, había compartido hace unos días en sus redes sociales un video sobre los rescates de personas en Pereira, Colombia, en el que comentó con vehemencia que detuvieran las máquinas de remoción de escombros, pues sus familiares ya iban para Colombia.

“Por favor, comenten que paren la maquinaria, la familia ya va para allá, en lo que llega mi tía y la hija de Mario. Señor Dios, hoy elevamos nuestra oración por mi tía Brenda Eloísa Flores Reyes y su esposo Mario Alberto Zapata Verdier”, publico Michel. De igual forma, Adriana Mireles, familiar de Arturo Zapata, organizó la semana pasada una colecta para conseguir fondos para viajar a Colombia y buscar a su familia. “Estamos organizando una colecta para poder viajar a Pereira, estar personalmente con nuestra familia, realizar las búsquedas necesarias y obtener información de primera mano”, escribió Adriana Mireles en Facebook. La noche del 15 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, bomberos de Pereira ordenaron el ingreso de una retroexcavadora al Hotel Dibeni, inmueble que colapsó tras el terremoto del 10 de agosto. La decisión generó preocupación entre voluntarios y personas que permanecían en la zona, debido a que durante ese día se habían reportado arañazos y otros sonidos provenientes de los escombros. La activista Sidssy Uribe, presente en el lugar, cuestionó la determinación y señaló que los reportes sobre posibles señales de vida habían sido constantes. Por su parte, el abogado Freddy Humberto Cruz, quien participaba en las labores de rescate, aseguró que existían registros de audio y detección térmica que apuntaban a la posible presencia de una persona entre los restos del inmueble. La situación cobró especial relevancia porque entre los desaparecidos se encontraban los mexicanos Mario Alberto y Brenda Eloísa, quienes se hospedaban en la habitación 105 del hotel. En medio de la incertidumbre, familiares y voluntarios pidieron agotar las posibilidades de rescate antes de continuar con el uso de maquinaria pesada. La tragedia puso fin a una semana de incertidumbre para las familias, que desde el terremoto habían mantenido la esperanza de encontrar con vida a la pareja. La confirmación del fallecimiento fue dada a conocer este lunes 17 de agosto por el Gobierno de México mientras continúan las labores de atención a los connacionales afectados por el desastre en Colombia.

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