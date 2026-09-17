Largas filas en Monclova; aprovechan el 50% de descuento en control vehicular

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    Largas filas en Monclova; aprovechan el 50% de descuento en control vehicular
    Desde las primeras horas se registraron filas de contribuyentes en las oficinas de Recaudación de Rentas. LIDIET MEXICANO

Contribuyentes podrán obtener 50% de descuento en adeudos de control vehicular durante la Venta Nocturna

MONCLOVA, COAH.- Con filas desde las primeras horas y contribuyentes buscando ponerse al corriente en sus pagos, arrancó la Gran Venta Nocturna de Control Vehicular, que durante tres días ofrecerá un 50 por ciento de descuento en adeudos, informó Pablo González, recaudador de Rentas de la Región Centro.

El titular del área señaló que desde el inicio de la jornada, este jueves, se registra una respuesta favorable por parte de los contribuyentes, por lo que el personal de Recaudación de Rentas trabaja en agilizar los trámites y orientar a quienes acuden a realizar altas, bajas o cualquier otro procedimiento relacionado con el control vehicular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/arranca-en-coahuila-50-de-descuento-en-control-vehicular-por-fiestas-patrias-PB23558362

“Estamos apurando, agilizando los trámites para quienes vienen a hacer altas, bajas o algún otro trámite. Nuestro personal está ahorita en las filas asesorando a los contribuyentes sobre qué documentos tienen que traer según el trámite, para no hacerlos esperar más”, explicó.

González destacó que este beneficio se lleva a cabo por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la regularización de sus vehículos y aprovechar el descuento del 50 por ciento, aplicable únicamente a conceptos de control vehicular.

“Nos hace facilitar este beneficio del 50 por ciento para todos los contribuyentes que tienen algunos atrasos en lo que es control vehicular”, señaló.

$!El beneficio estará disponible durante tres días, con atención presencial hasta las 23:59 horas.
El beneficio estará disponible durante tres días, con atención presencial hasta las 23:59 horas. LIDIET MEXICANO

El recaudador indicó que en la Región Centro existe un padrón aproximado de 130 mil contribuyentes, por lo que invitó a quienes tienen adeudos a aprovechar esta oportunidad, especialmente durante una temporada en la que las familias enfrentan gastos por el regreso a clases.

“Probablemente el mes pasado y este son meses complicados para la familia, porque tienen que pagar colegiaturas, útiles escolares. Ojalá que puedan aprovechar estos tres días”, comentó.

La Gran Venta Nocturna se realiza este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre, con atención presencial en las oficinas de Recaudación de Rentas hasta las 23:59 horas.

El horario extendido permitirá que ciudadanos de otros municipios, así como quienes viajan desde Monterrey u otros estados, puedan acudir durante la noche a realizar sus pagos.

Además, los contribuyentes podrán efectuar el trámite en línea a través de la página www.pagafacil.gob.mx, donde deberán ingresar al apartado de Control Vehicular, consultar su saldo con el número de serie y placas, y realizar el pago correspondiente.

Pablo González recordó que el beneficio podrá aprovecharse hasta el último día de septiembre, por lo que exhortó a los ciudadanos a no dejar pasar la oportunidad de regularizar su situación vehicular.

“Que vengan a pagar, que aprovechen estos tres días”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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