Arranca en Coahuila 50% de descuento en control vehicular por Fiestas Patrias

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    Arranca en Coahuila 50% de descuento en control vehicular por Fiestas Patrias
    Las Administraciones Locales de Recaudación tendrán horario extendido durante los días de la promoción. SANDRA GÓMEZ

El descuento del 50% estará vigente hasta el 19 de septiembre

TORREÓN, COAH.- Para apoyar la economía de los automovilistas, el Gobierno del Estado implementó el programa “Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias”, ofreciendo una rebaja del 50% en los adeudos de derechos de control vehicular durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2026.

Esta iniciativa gubernamental está diseñada para brindar mayores facilidades a los contribuyentes, permitiéndoles sanear su situación fiscal, ya sea de forma digital o presencial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-con-palabrotas-el-arqui-juve-regana-a-padres-que-defienden-a-sus-hijos-ante-reportes-y-malas-calificaciones-KB23558323

Para quienes prefieren la atención en persona, las Administraciones Locales de Recaudación operarán con un horario extendido de 09:00 a 23:59 horas durante estas tres fechas clave.

Por otra parte, la plataforma web oficial sigue habilitada para realizar consultas y pagos de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para aprovechar esta ventana de oportunidad exclusiva, recordando que la vigencia concluirá el próximo 19 de septiembre.

Con estas acciones, la administración busca acercar alternativas flexibles que incentiven el cumplimiento vehicular en la entidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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