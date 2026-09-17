Arranca en Coahuila 50% de descuento en control vehicular por Fiestas Patrias
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El descuento del 50% estará vigente hasta el 19 de septiembre
TORREÓN, COAH.- Para apoyar la economía de los automovilistas, el Gobierno del Estado implementó el programa “Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias”, ofreciendo una rebaja del 50% en los adeudos de derechos de control vehicular durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2026.
Esta iniciativa gubernamental está diseñada para brindar mayores facilidades a los contribuyentes, permitiéndoles sanear su situación fiscal, ya sea de forma digital o presencial.
Para quienes prefieren la atención en persona, las Administraciones Locales de Recaudación operarán con un horario extendido de 09:00 a 23:59 horas durante estas tres fechas clave.
Por otra parte, la plataforma web oficial sigue habilitada para realizar consultas y pagos de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo.
Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para aprovechar esta ventana de oportunidad exclusiva, recordando que la vigencia concluirá el próximo 19 de septiembre.
Con estas acciones, la administración busca acercar alternativas flexibles que incentiven el cumplimiento vehicular en la entidad.