¿Ropa de marca a menor precio? Conoce las tiendas online de segunda mano que conquistan México

La compra de ropa de segunda mano a través de internet gana espacio como una alternativa para renovar el guardarropa sin recurrir exclusivamente a prendas nuevas. En México, las plataformas digitales ofrecen distintas opciones para adquirir ropa, calzado y accesorios usados, desde artículos económicos hasta piezas de marcas de lujo. Este mercado, conocido como thrift online, forma parte de la moda circular, un modelo que busca prolongar la vida útil de los productos mediante la reutilización y la reventa. La oferta incluye aplicaciones especializadas, tiendas de consignación digital, bazares independientes y plataformas de comercio electrónico que también comercializan artículos usados. Aquí te mencionamos las principales.

GOTRENDIER GoTrendier es una de las plataformas de comercio electrónico y comunidades de moda de segunda mano (thrift online) más populares en Latinoamérica, con una fuerte presencia en México y Colombia. A diferencia de modelos por consignación directa (como Vestua, donde ellos reciben y gestionan la ropa físicamente), GoTrendier funciona principalmente como un marketplace social C2C (de persona a persona). Tu solo tomas fotos de lo que quieres vender y lo subes a la plata Gran variedad: Al ser un marketplace abierto a millones de usuarias, el catálogo es enorme y abarca desde marcas populares de fast fashion (como Zara o Mango) hasta marcas de lujo o moda infantil y masculina. Negociación y ofertas: Puedes enviar propuestas de precio al vendedor o armar “lotes” de varias prendas del mismo clóset para ahorrar en el costo de envío. Protección al comprador: El pago no se entrega al vendedor hasta que el producto llega a tus manos y se verifica que coincida con la descripción y fotos publicadas.

VESTUÁ Vestuá es una plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica (con presencia principal en Chile y México) dedicada a la compra y venta de ropa de segunda mano (fashion resale o thrift online). Su objetivo principal es promover la moda circular, facilitando que las personas vendan la ropa que ya no usan y compren prendas de marcas reconocidas a precios reducidos. Vestuá opera bajo un modelo concurrente o de consignación gestionada, lo que significa que ellos se encargan de gran parte del proceso logístico para el vendedor. Catálogo verificado: A diferencia de plataformas de compraventa directa entre particulares (C2C), las prendas en Vestuá pasan por un filtro de calidad previo. Envíos y devoluciones: Ofrecen envíos consolidados y políticas de devolución similares a las de un e-commerce tradicional. VOPERO Vopero es una de las plataformas de moda de segunda mano (fashion resale) de mayor crecimiento en Latinoamérica, con operaciones destacadas en Uruguay, México y Chile. A diferencia de los marketplaces tradicionales entre personas, Vopero opera mediante un modelo de consignación híbrido e integral, combinando ventas a través de su app/sitio web con tiendas físicas (pop-ups y showrooms). Garantía de calidad: Cada prenda cuenta con una clasificación de estado transparente (Nuevo con etiqueta, Como nuevo, Excelente estado o Buen estado). Envíos rápidos y unificados: Al estar toda la ropa centralizada en sus almacenes, puedes comprar artículos de diferentes clósets en un solo pedido con un único costo de envío. Experiencia omnicanal: Puedes probarte ropa en sus tiendas físicas o comprar en línea con políticas de devolución flexibles.

SHOPPILAND Shoppiland es una plataforma de comercio electrónico en México enfocada en la compra y venta de moda de segunda mano (fashion resale o second hand). Funciona principalmente bajo un modelo de marketplace C2C (de persona a persona), donde cualquier usuario puede abrir su propio “clóset digital” para vender ropa, calzado, bolsos y accesorios que ya no utiliza, o bien comprar a otros usuarios a precios accesibles. Variedad de marcas y precios: Encuentras desde marcas de fast fashion (Zara, Bershka, Shein, Mango) hasta marcas deportivas, calzado de diseñador o bolsas de gama alta. Protección al comprador: El pago queda en custodia de Shoppiland (escrow) hasta que la compradora recibe la prenda y verifica que corresponde a la descripción e imágenes publicadas. Sistemas de ofertas: Puedes hacer ofertas directas a las vendedoras o armar “combos” de varias prendas de una misma vendedora para pagar un solo costo de envío. MODA DE LUJO Y PRENDAS SELECCIONADAS TROQUER El mercado de segunda mano también incluye opciones para quienes buscan artículos de diseñador y marcas de alta gama. En este segmento se encuentra Troquer, especializada en prendas, bolsos y accesorios de lujo, con procesos de autenticación para verificar la originalidad de las piezas que comercializa. Garantía de originalidad: La mayor propuesta de valor para el comprador es la garantía de que cada pieza de lujo es 100% auténtica. Experiencia de compra cuidada: La ropa se entrega empaquetada con estándares de tienda de lujo, limpia y lista para usarse. PORTÈLO También está Portèlo, enfocada en artículos de moda premium y diseñadores contemporáneos. Portèlo es una plataforma mexicana de reventa de moda de lujo, gama alta y diseño contemporáneo, similar en categoría a Troquer o Vestiaire Collective, pero con un enfoque más centrado en la comunidad, estilo personal y cura de clósets de influencers y creativos. Selección curada: En su catálogo encuentras marcas como Chanel, Gucci, Balenciaga, Jacquemus, Golden Goose, Zimmermann, Ganni y firmas de lujo accesible. Garantía de autenticidad: Las compras de artículos prémium vienen respaldadas por el control de calidad de la plataforma para asegurar que son productos originales. Clósets de personalidades: Una de sus mayores señas de identidad es la posibilidad de comprar directamente del clóset de creadoras de contenido, modelos y figuras de la moda en México. FARFETCH FARFETCH es una plataforma global de comercio electrónico orientada al mercado de la moda de lujo y gama alta. A diferencia de las plataformas de ropa de segunda mano mencionadas anteriormente (como GoTrendier o Troquer), FARFETCH funciona como un marketplace global que conecta a los consumidores con las boutiques independientes más prestigiosas, diseñadores y marcas de lujo de todo el mundo. Ofrece prendas de vestir, calzado, bolsos, joyería fina y accesorios de casas de moda como Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Prada, Off-White, entre muchas otras. Además de prendas de colecciones actuales de temporada, cuenta con una sección especializada FARFETCH Pre-Owned, dedicada a la venta de piezas vintage y bolsos de reventa de lujo autenticados. Consolida la gestión de envíos internacionales, trámites aduanales e impuestos en el precio final para que el comprador reciba su paquete sin complicaciones de importación. Estos modelos buscan brindar mayor confianza a quienes desean adquirir productos de marcas reconocidas sin comprarlos directamente en tiendas tradicionales. Sin embargo, conviene revisar las políticas de autenticidad, devolución y garantía de cada plataforma antes de realizar una compra.

INTERCAMBIO Y BAZARES La moda circular también se desarrolla mediante propuestas de intercambio. Permuta Saltillo te da la opción de intercambiar algo que ya no necesitas por otro artículo. A esta oferta se suman los bazares y thrift shops que operan en Instagram. Estos negocios suelen publicar colecciones por temporadas o lanzamientos conocidos como drops, en los que presentan prendas disponibles para compra. La comunicación con los vendedores y la coordinación de los envíos se realizan directamente a través de la red social. Aunque estos espacios permiten encontrar artículos particulares y propuestas independientes, es recomendable verificar la reputación del vendedor, solicitar fotografías adicionales y acordar métodos de pago seguros antes de transferir dinero. ¿Y MARKETPLACE? Las plataformas de compraventa general también participan en este mercado. Facebook Marketplace permite localizar prendas usadas y contactar directamente a vendedores, especialmente para operaciones locales. No obstante, la protección y la logística dependen en gran medida de las condiciones acordadas entre las partes. En tanto, Mercado Libre cuenta con publicaciones de ropa usada y ofrece herramientas de pago y envío para las operaciones que cumplen con las condiciones de su sistema. Antes de comprar, es importante revisar la descripción del producto, las fotografías, la reputación del vendedor y las políticas de protección aplicables. QUÉ REVISAR ANTES DE COMPRAR Elegir una plataforma depende del tipo de prenda, el presupuesto y la experiencia de compra que se busca. Mientras algunos servicios permiten negociar directamente con otras personas, otros ofrecen procesos centralizados de revisión, publicación y envío. Para evitar contratiempos, se recomienda comprobar el estado real de la ropa, consultar las medidas además de la talla indicada, revisar los costos de envío y confirmar las condiciones de devolución. En artículos de lujo, la autenticación es un aspecto especialmente importante. Además del ahorro potencial, la reutilización de prendas puede contribuir a reducir la demanda de ropa nueva y prolongar la vida útil de los textiles. Sin embargo, el beneficio ambiental depende también de factores como la frecuencia de compra, los envíos y el uso que se dé a cada artículo. Con aplicaciones especializadas, tiendas digitales y bazares independientes, la moda de segunda mano ofrece distintas formas de comprar y vender ropa en México, al tiempo que abre espacio a hábitos de consumo más conscientes.