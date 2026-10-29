Llaman a incrementar presupuesto para salud mental ante suicidios en Monclova y la Región Centro de Coahuila

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    Llaman a incrementar presupuesto para salud mental ante suicidios en Monclova y la Región Centro de Coahuila
    Leonardo Rodríguez Cruz llamó a fortalecer el presupuesto destinado a la atención de la salud mental y la prevención del suicidio en Monclova. LIDIET MEXICANO

Leonardo Rodríguez Cruz pidió ampliar los recursos para salud mental y prevención de adicciones, ante los 31 suicidios registrados en la Región Centro hasta octubre

MONCLOVA, COAH.- Ante las vidas que se han perdido y las familias que enfrentan el dolor de un suicidio, el síndico de Fiscalización, Leonardo Rodríguez Cruz, hizo un llamado a las autoridades para que se destinen mayores recursos a la atención de la salud mental y la prevención de adicciones, al advertir que se trata de una problemática que requiere atención urgente en Monclova y la Región Centro.

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Durante la última sesión de Cabildo, realizada durante la semana en curso, el funcionario hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades fortalezcan el presupuesto destinado a estos programas, pues consideró que los recursos actuales no son suficientes para responder a la magnitud de una situación que afecta a personas de distintas edades y a sus familias.

Rodríguez Cruz expuso que, con corte al mes de octubre, Monclova registraba 11 suicidios, mientras que en el conjunto de la Región Centro la cifra ascendía a 31. Detrás de cada uno de estos casos hay familias que enfrentan una pérdida irreparable y una realidad que, señaló, obliga a reforzar las acciones de prevención y atención.

A estas cifras se suma un dato que refleja la dimensión del problema: de acuerdo con información de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, por cada suicidio consumado se registran 61 intentos en la región. Esto evidencia la importancia de identificar a tiempo a las personas que atraviesan una crisis emocional y garantizar que puedan recibir ayuda profesional.

El síndico también expuso que los indicadores de Monclova y Coahuila se encuentran por encima de la media nacional. Mientras en el país se reportan 6.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, en el estado la tasa es de 9.7, y en los periodos más críticos Monclova ha alcanzado entre 12 y 14 casos por cada 100 mil habitantes.

Ante este panorama, Rodríguez Cruz señaló que es necesario dejar de ver la salud mental como un tema secundario y darle la importancia que merece dentro de las políticas públicas, con recursos suficientes para fortalecer la prevención, la atención psicológica y los programas dirigidos a personas que enfrentan problemas emocionales o adicciones.

Indicó que para 2026 se etiquetaron 3 millones 394 mil pesos al programa estatal de salud mental, además de un convenio específico con el Gobierno Federal por 4 millones 22 mil pesos. Sin embargo, consideró necesario revisar y ampliar los recursos disponibles para que las acciones de atención lleguen a quienes las necesitan.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades estatales y al Congreso del Estado para que, durante la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2027, se contemple una mayor asignación de recursos para el Ayuntamiento de Monclova, con partidas específicas para atender la salud mental, prevenir suicidios y combatir las adicciones.

El planteamiento busca que la prevención no se limite a reaccionar cuando ocurre una tragedia, sino que existan más herramientas para detectar señales de alerta, brindar acompañamiento y facilitar el acceso a atención especializada.

Rodríguez Cruz insistió en la importancia de que las autoridades atiendan esta situación con mayor respaldo presupuestal, pues cada caso representa una vida y una familia que necesita apoyo. La prevención y la atención oportuna son fundamentales para evitar que más hogares de la Región Centro tengan que enfrentar la pérdida de un ser querido.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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