Pide el senador coahuilense Gabriel Elizondo investigar señalamientos contra el INE

El legislador consideró que la salida de Guadalupe Taddei no debe representar el cierre del caso ni sustituir las indagatorias necesarias para determinar si existen responsabilidades legales, con base en las pruebas y mediante los procedimientos correspondientes.

TORREÓN, COAHUILA.- Las investigaciones sobre los señalamientos contra el Instituto Nacional Electoral deben llegar hasta sus últimas consecuencias y esclarecerse antes de los próximos procesos electorales, sostuvo el senador Gabriel Elizondo Pérez, al advertir que una renuncia no basta para resolver la controversia.

“Una renuncia no es suficiente para que el problema se extinga”, expresó.

Para Elizondo Pérez, lo ocurrido en el ámbito nacional genera preocupación por sus repercusiones en la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas.

Frente a ese escenario, señaló que en Coahuila corresponde mantener la vigilancia y garantizar condiciones de imparcialidad durante las elecciones.

“Nosotros, a cuidarnos entre coahuilenses, a garantizar que el proceso aquí en Coahuila sea como se ha manejado hasta el día de hoy, con imparcialidad, con claridad, con transparencia”, manifestó.

Subrayó que el INE pertenece a todos los mexicanos y cumple una función fundamental en la vida democrática del país, por lo que los señalamientos deben investigarse con claridad y sin dar un trato distinto a quienes pudieran estar involucrados.

“La justicia siempre sea pareja, independientemente de quién seas en este país, tiene que ser pareja para todas y todos”, afirmó.

Cuestionado sobre si estos acontecimientos ponen en riesgo la democracia en México, el senador señaló que su defensa también exige una sociedad activa, dispuesta a participar y a vigilar el desarrollo de los procesos electorales.

“Va a estar en riesgo si nos dejamos los mexicanos. Va a estar en riesgo si nos dejamos los coahuilenses”, declaró.

En ese contexto, destacó la importancia de contar con representantes de casilla y observadores electorales, así como de impulsar la participación ciudadana para dar seguimiento a las votaciones y contribuir a la transparencia de las jornadas.

Elizondo Pérez insistió en que esclarecer los hechos y garantizar condiciones equitativas para quienes participan en las contiendas son tareas necesarias para proteger la confianza en las instituciones electorales.

“Que eso es piso parejo, como lo comenté en un principio, sea parejo para todos y que sea juzgado como se tenga que juzgar”, puntualizó.