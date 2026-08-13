Llegarán a Coahuila más de 100 personas para búsqueda de desaparecidos en vida
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Las actividades se realizarán del 20 de septiembre al 3 de octubre, con inicio en Monclova y cierre en Piedras Negras
MONCLOVA, COAH.- Más de 100 personas provenientes de distintos estados del país participarán en septiembre en una jornada de búsqueda de personas desaparecidas “en vida”, que recorrerá municipios de las regiones Centro y Norte de Coahuila.
Nancy Elizabeth Ramón Hernández, integrante del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro de Coahuila, informó que las actividades se desarrollarán del 20 de septiembre al 3 de octubre, con inicio en Monclova y conclusión en Piedras Negras.
Las familias llegarán de diferentes partes del país, entre ellas Guadalajara, Ciudad de México y diversos municipios de Coahuila, para participar en las acciones de búsqueda y visibilización de sus familiares desaparecidos.
La jornada comenzará el 20 de septiembre con la llegada de las familias a Monclova. Al día siguiente se realizará una misa de arranque y posteriormente una marcha hacia la Plaza Principal.
Para el 22 de septiembre está programada una visita al Centro Penitenciario Varonil de Monclova, mientras que en los días siguientes las actividades continuarán en municipios como Sabinas, Múzquiz, Cuatro Ciénegas, Nadadores y San Buenaventura.
Además de las visitas a distintas instituciones, los colectivos realizarán actividades de visibilización para mantener presentes los rostros y nombres de las personas que continúan desaparecidas.
El 26 de septiembre se contempla la colocación del Árbol de la Memoria, acompañada de una misa y la instalación de fotografías de personas desaparecidas en la Plaza Principal.
Posteriormente, las familias se trasladarán a Piedras Negras, donde continuarán las actividades a partir del 28 de septiembre. Se contempla una misa, marcha y memorial, además de visitas a espacios como un albergue para migrantes y los centros penitenciarios varonil y femenil.
También se prevé acudir al Centro de Sanciones Administrativas “La Comandancia”, para posteriormente realizar el cierre de las actividades el 2 de octubre. El 3 de octubre, las familias regresarán a sus lugares de origen.
Ramón Hernández destacó que se trata de una jornada importante para las familias, ya que durante varios días recorrerán diferentes municipios y acudirán a lugares donde consideran que podría existir información que ayude a conocer el paradero de sus seres queridos.
“Viene la búsqueda en vida para ahora en septiembre, vienen más de 100 personas, no nada más de aquí de Coahuila, vienen de México, de Guadalajara, de todas partes”, señaló.
Explicó que ya cuentan con el respaldo de algunas iglesias para recibir a los participantes. El padre Paulo facilitará un salón para el alojamiento de las familias y también se contempla que las iglesias apoyen con la alimentación durante su estancia.
La integrante del colectivo agregó que, además de las actividades de búsqueda, las familias enfrentan diversas necesidades económicas, particularmente algunas madres adultas mayores y familias que viajan con niños.
Finalmente, señaló que buscarán acercarse al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, para solicitar apoyo con algunos de los insumos necesarios para recibir a los más de 100 participantes, principalmente colchonetas, además de plantearle las necesidades que tendrán durante esta jornada de búsqueda.