Llegarán a Coahuila más de 100 personas para búsqueda de desaparecidos en vida

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, integrante del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro de Coahuila, informó que las actividades se desarrollarán del 20 de septiembre al 3 de octubre, con inicio en Monclova y conclusión en Piedras Negras.

MONCLOVA, COAH.- Más de 100 personas provenientes de distintos estados del país participarán en septiembre en una jornada de búsqueda de personas desaparecidas “en vida”, que recorrerá municipios de las regiones Centro y Norte de Coahuila.

Las familias llegarán de diferentes partes del país, entre ellas Guadalajara, Ciudad de México y diversos municipios de Coahuila, para participar en las acciones de búsqueda y visibilización de sus familiares desaparecidos.

La jornada comenzará el 20 de septiembre con la llegada de las familias a Monclova. Al día siguiente se realizará una misa de arranque y posteriormente una marcha hacia la Plaza Principal.

Para el 22 de septiembre está programada una visita al Centro Penitenciario Varonil de Monclova, mientras que en los días siguientes las actividades continuarán en municipios como Sabinas, Múzquiz, Cuatro Ciénegas, Nadadores y San Buenaventura.

Además de las visitas a distintas instituciones, los colectivos realizarán actividades de visibilización para mantener presentes los rostros y nombres de las personas que continúan desaparecidas.

El 26 de septiembre se contempla la colocación del Árbol de la Memoria, acompañada de una misa y la instalación de fotografías de personas desaparecidas en la Plaza Principal.

Posteriormente, las familias se trasladarán a Piedras Negras, donde continuarán las actividades a partir del 28 de septiembre. Se contempla una misa, marcha y memorial, además de visitas a espacios como un albergue para migrantes y los centros penitenciarios varonil y femenil.

También se prevé acudir al Centro de Sanciones Administrativas “La Comandancia”, para posteriormente realizar el cierre de las actividades el 2 de octubre. El 3 de octubre, las familias regresarán a sus lugares de origen.