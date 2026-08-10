Más de 100 personas buscarán con vida a desaparecidos en Monclova y la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Más de un centenar de integrantes de colectivos de búsqueda se movilizarán el próximo 22 de septiembre en Monclova y otros municipios de la Región Centro de Coahuila para emprender una jornada enfocada en localizar a personas desaparecidas que pudieran encontrarse con vida. La actividad reunirá aproximadamente a 15 organizaciones provenientes de distintas entidades del país, entre ellas el Estado de México y Veracruz, además de agrupaciones de Coahuila, informó Nancy Elizabeth Ramón Hernández, representante de Puntos en Acción por Nuestros Desaparecidos.

A diferencia de las jornadas tradicionales de búsqueda en campo, en esta ocasión los participantes concentrarán sus esfuerzos en lugares donde exista la posibilidad de que alguna persona reportada como desaparecida continúe con vida. Los recorridos contemplan centros de rehabilitación, instalaciones penitenciarias y otros sitios en los que puedan encontrarse personas cuya identidad o situación no haya sido relacionada con sus familias. Ramón Hernández explicó que existen antecedentes en otras regiones del estado en los que personas buscadas durante años fueron localizadas dentro de centros penitenciarios, sin que sus familiares hubieran recibido información sobre su paradero. Como ejemplo, mencionó casos registrados en Torreón, donde fueron ubicadas dos o tres personas dentro de un penal que eran buscadas por sus familias. La jornada comenzará el 22 de septiembre con la llegada de los integrantes de los colectivos a Monclova. Posteriormente, las actividades continuarán durante los días siguientes en distintos puntos de la Región Centro.

Como parte de estas acciones, el 26 de septiembre se tiene programada la inauguración del Árbol de la Esperanza, en la Plaza Principal de Monclova, frente a la parroquia Santiago Apóstol. El árbol será utilizado como un espacio simbólico para colocar fotografías de personas desaparecidas y mantener presentes sus historias, además de representar la esperanza de sus familias de encontrarlas y lograr su regreso a casa. La movilización se desarrolla en una región que, de acuerdo con datos proporcionados por el colectivo, mantiene un registro aproximado de 160 personas desaparecidas. Actualmente, Puntos en Acción por Nuestros Desaparecidos acompaña a 35 familias que enfrentan la desaparición de alrededor de 38 personas, por lo que la jornada también busca ampliar la participación de quienes continúan buscando a algún familiar. Además de las acciones de búsqueda en vida, el colectivo hizo un llamado a las familias para que participen en las jornadas de toma de muestras de ADN, una herramienta fundamental para avanzar en la identificación de personas fallecidas que permanecen sin ser reconocidas. Ramón Hernández señaló que en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) existen alrededor de 2 mil cuerpos que aún no han sido identificados por sus familiares. Ante esta situación, pidió a las personas que tengan un familiar desaparecido acercarse a realizarse la prueba genética, incluso si no cuentan con una denuncia formal por la desaparición.

La representante explicó que la toma de muestras no está condicionada a la presentación de una denuncia, por lo que cualquier familia que enfrente la desaparición de uno de sus integrantes puede aportar su perfil genético y contribuir a los procesos de identificación. Los colectivos consideran que la participación ciudadana y la coordinación entre organizaciones son fundamentales para ampliar las posibilidades de localizar a personas desaparecidas, tanto con vida como mediante procesos de identificación forense. (CON INFORMACIÓN DE LA VOZ)

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