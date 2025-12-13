Llevan abrigo y solidaridad a ejidos de San Buenaventura (video)

Monclova
/ 13 diciembre 2025
    Llevan abrigo y solidaridad a ejidos de San Buenaventura (video)
    Personal municipal repartió apoyos invernales en comunidades ejidales de San Buenaventura. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El municipio entregó ropa y cobijas a familias rurales, priorizando a niñas y niños ante las bajas temperaturas

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas en la región, el Municipio de San Buenaventura realizó una jornada de entrega de apoyos invernales en distintos ejidos, con el propósito de brindar abrigo a las familias que enfrentan el frío en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente niñas y niños.

Durante el recorrido se distribuyeron prendas de vestir, cobijas, colchas y cortinas, artículos que representan un alivio importante para los hogares rurales que carecen de los recursos necesarios para protegerse de las bajas temperaturas.

El director de Seguridad Pública, Christian Venegas, explicó que el apoyo fue enfocado principalmente en menores de edad, al considerar que son uno de los sectores más expuestos durante la temporada invernal.

$!Niñas y niños fueron prioridad en la entrega de prendas de abrigo.
Niñas y niños fueron prioridad en la entrega de prendas de abrigo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Señaló que se trata de ropa en buen estado, entregada con la finalidad de que los niños no pasen frío y las familias cuenten con mayor protección en sus viviendas.

Venegas también reconoció la participación solidaria de ciudadanos que hacen posible estas acciones, en particular de Edgar Ríos, originario de Monclova, quien cada año se suma con donaciones destinadas a las comunidades rurales del municipio.

Las autoridades municipales destacaron que estas jornadas no solo buscan atender una necesidad básica, sino fortalecer la cercanía con las familias de los ejidos, promoviendo la solidaridad y el apoyo comunitario durante la temporada invernal.

Temas


apoyos sociales
Clima
Invierno

Localizaciones


San Buenaventura

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

