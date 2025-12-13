Llevan abrigo y solidaridad a ejidos de San Buenaventura (video)

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas en la región, el Municipio de San Buenaventura realizó una jornada de entrega de apoyos invernales en distintos ejidos, con el propósito de brindar abrigo a las familias que enfrentan el frío en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente niñas y niños. Durante el recorrido se distribuyeron prendas de vestir, cobijas, colchas y cortinas, artículos que representan un alivio importante para los hogares rurales que carecen de los recursos necesarios para protegerse de las bajas temperaturas. TE PUEDE INTERESAR: Monclova: piden ‘mano dura’ y cero tolerancia al alcohol al volante en temporada decembrina

El director de Seguridad Pública, Christian Venegas, explicó que el apoyo fue enfocado principalmente en menores de edad, al considerar que son uno de los sectores más expuestos durante la temporada invernal.