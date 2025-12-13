Monclova: piden ‘mano dura’ y cero tolerancia al alcohol al volante en temporada decembrina

MONCLOVA, COAH.- Con el arranque de las posadas y celebraciones de fin de año, crece también la preocupación por el aumento de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol. Ante este panorama, organismos empresariales de la Región Centro lanzaron un llamado a las autoridades municipales y estatales para reforzar los filtros antialcohol y aplicar una política efectiva de cero tolerancia.

Armando de la Garza, representante de Canaco Monclova y de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, advirtió que diciembre es históricamente uno de los meses más peligrosos en carreteras y vialidades urbanas, debido al incremento en el consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece mujer por dengue hemorrágico tras días de hospitalización en Monclova

“El riesgo es inminente. Estamos entrando a un periodo en el que el alcohol circula con mayor facilidad y, si no se actúa con firmeza, las consecuencias pueden ser fatales. No debe existir ningún tipo de permisividad”, señaló.