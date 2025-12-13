Monclova: piden ‘mano dura’ y cero tolerancia al alcohol al volante en temporada decembrina

Monclova
/ 13 diciembre 2025
    Monclova: piden ‘mano dura’ y cero tolerancia al alcohol al volante en temporada decembrina
    Filtros de revisión buscan detectar a conductores en estado inconveniente y prevenir accidentes viales en calles y carreteras. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Organismos empresariales advierten que la omisión o permisividad en filtros de alcoholemia puede derivar en tragedias viales durante diciembre

MONCLOVA, COAH.- Con el arranque de las posadas y celebraciones de fin de año, crece también la preocupación por el aumento de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol. Ante este panorama, organismos empresariales de la Región Centro lanzaron un llamado a las autoridades municipales y estatales para reforzar los filtros antialcohol y aplicar una política efectiva de cero tolerancia.

Armando de la Garza, representante de Canaco Monclova y de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, advirtió que diciembre es históricamente uno de los meses más peligrosos en carreteras y vialidades urbanas, debido al incremento en el consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades.

“El riesgo es inminente. Estamos entrando a un periodo en el que el alcohol circula con mayor facilidad y, si no se actúa con firmeza, las consecuencias pueden ser fatales. No debe existir ningún tipo de permisividad”, señaló.

$!Armando de la Garza, representante de Canaco Monclova, advirtió que diciembre es uno de los meses con mayor riesgo vial por el consumo de alcohol y llamó a aplicar una política real de cero tolerancia.
Armando de la Garza, representante de Canaco Monclova, advirtió que diciembre es uno de los meses con mayor riesgo vial por el consumo de alcohol y llamó a aplicar una política real de cero tolerancia. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

De la Garza subrayó que conducir bajo los efectos del alcohol no solo pone en riesgo al propio conductor, sino también a familias completas y a personas ajenas a la imprudencia, por lo que insistió en fortalecer la cultura del conductor designado como una medida básica de prevención.

Uno de los puntos más delicados, dijo, es la actuación de los elementos de seguridad en los puntos de revisión. Alertó que permitir la circulación de un conductor alcoholizado, ya sea por omisión o corrupción, puede convertir a la autoridad en corresponsable de una tragedia.

“Si un agente detiene a una persona en estado inconveniente y la deja continuar, y más adelante ocurre un accidente fatal, existe una responsabilidad compartida. No se puede cerrar los ojos ante eso”, afirmó.

Finalmente, se espera que en los próximos días las corporaciones de seguridad anuncien operativos carrusel y puntos de control fijos, los cuales —recalcó— deben entenderse como acciones preventivas para salvar vidas y no como medidas recaudatorias, con el objetivo de que las fiestas decembrinas concluyan con saldo blanco.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

