Llevan apoyo alimentario a familias de Privadas de San Miguel en Frontera, Coahuila

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    Llevan apoyo alimentario a familias de Privadas de San Miguel en Frontera, Coahuila
    Sara Irma Pérez Cantú recorrió la colonia Privadas de San Miguel y entregó apoyos alimentarios a familias del sector. LIDIET MEXICANO

Familias de Privadas de San Miguel recibieron apoyos alimentarios durante un recorrido de atención directa

FRONTERA, COAH.- Familias de la colonia Privadas de San Miguel recibieron apoyos alimentarios durante una jornada en la que se visitaron distintos hogares del sector para atender de manera directa algunas de sus necesidades.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acompañó a la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, en este recorrido, donde reafirmaron el compromiso de mantener una atención cercana y permanente en las colonias del municipio.

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Martínez Pérez señaló que estas jornadas se estarán realizando de manera constante, al menos una vez al mes y en diferentes sectores de Frontera, con el objetivo de identificar las necesidades de las familias y acercarles los apoyos disponibles.

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Las jornadas de atención directa se realizarán al menos una vez al mes en distintos sectores de Frontera. LIDIET MEXICANO

Durante la jornada también participaron la directora del DIF Frontera, Karen Cadena; Valeria González, de la Instancia de la Mujer, así como colaboradores del DIF y del programa Mejora.

Sara Irma Pérez Cantú destacó que la administración municipal continuará trabajando de manera coordinada con el DIF y otras dependencias para llevar los programas hasta las colonias, principalmente a las familias que por distintas circunstancias tienen dificultad para acudir a los centros comunitarios.

“Tenemos que andar en camino, salir a campo y estar pendientes de nuestras familias”, expresó la alcaldesa.

Las jornadas continuarán en otros sectores de Frontera como parte de la estrategia de atención directa a las familias, con recorridos que permitan conocer de primera mano las necesidades de cada colonia.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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