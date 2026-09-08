Llevan jornada de prevención del suicidio a estudiantes de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Llevan jornada de prevención del suicidio a estudiantes de Monclova
    Estudiantes de nivel medio superior participaron en la jornada “Dale color a tu vida”, enfocada en la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

La actividad “Dale color a tu vida” reunió a alumnos de nivel medio superior con especialistas y autoridades para abordar salud mental, cuidado emocional y canales de atención

MONCLOVA, COAH.- Con la intención de sensibilizar a los jóvenes de Monclova sobre la importancia de la salud mental, además de ofrecer herramientas para la prevención del suicidio, autoridades municipales, estatales, del sector salud y educativas pusieron en marcha la jornada de conferencias “Dale color a tu vida”, dirigida a estudiantes de nivel medio superior.

El evento, llevado a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila, contó con la participación de alumnos de la Preparatoria Ladislao Farías Campos y reunió a autoridades locales, especialistas y docentes, quienes señalaron que la jornada busca promover el cuidado emocional, romper tabúes y fortalecer las redes de apoyo entre la comunidad estudiantil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-tendra-por-primera-vez-cabildo-juvenil-lanzan-convocatoria-para-estudiantes-de-secundaria-preparatoria-y-universidad-EE23361630

Durante su intervención, el director de Salud Municipal, Luis Ernesto Villarreal, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Carlos Villarreal Pérez para priorizar el bienestar emocional de la juventud. Remarcó que atravesar la etapa escolar implica enfrentarse a constantes cambios y dudas, por lo que llamó a los jóvenes a buscar ayuda sin temor.

“Hablar de salud mental y de prevención del suicidio ya no es un tabú; es un acto de valentía, empatía y amor propio. Queremos que sepan que sus emociones importan y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza”, puntualizó el funcionario.

La directora del plantel, María Fernanda Ibarra Farías, subrayó la necesidad de erradicar los estigmas en torno al bienestar emocional y enfatizó la responsabilidad compartida entre educadores, autoridades y sociedad para orientar a los alumnos en sus procesos personales.

$!Durante las actividades se abordaron temas relacionados con el bienestar emocional, las redes de apoyo y la importancia de buscar ayuda ante situaciones de crisis.
Durante las actividades se abordaron temas relacionados con el bienestar emocional, las redes de apoyo y la importancia de buscar ayuda ante situaciones de crisis. LIDIET MEXICANO

Al dirigir su mensaje a los estudiantes, el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, recordó su experiencia como exdirector de Atención a la Juventud y reafirmó su compromiso con el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo integral de los jóvenes.

El alcalde hizo un llamado a la empatía, el respeto y el compañerismo dentro y fuera de las aulas, además de pedir a los alumnos mantenerse atentos al estado de ánimo de sus compañeros y brindar apoyo a quien lo necesite.

“La vida tiene sus matices y obstáculos, pero siempre hay una luz al final del camino. Queremos ocuparnos ahorita en temas preventivos para no preocuparnos después. Cualquier situación que se les presente en la vida tiene solución”, expresó Villarreal Pérez.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez dirigió un mensaje a los estudiantes, en el que llamó a fortalecer la empatía, el respeto y el compañerismo dentro y fuera de las aulas.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez dirigió un mensaje a los estudiantes, en el que llamó a fortalecer la empatía, el respeto y el compañerismo dentro y fuera de las aulas. LIDIET MEXICANO

También exhortó a los estudiantes a trazar un plan de vida, aprovechar las oportunidades de capacitación y esforzarse por alcanzar sus metas en un entorno cada vez más competitivo.

En la jornada participaron también Maximiliano Elgüezabal Mendoza, regidor de Salud; Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, así como especialistas que impartieron charlas enfocadas en la educación emocional y los canales institucionales de atención.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adolescencia
Juventud
Prevención

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otros que están desaparecidos

Otros que están desaparecidos
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La vialidad donde falleció Isaí carece actualmente de alumbrado público; fue pavimentada recientemente.

Sus planes de boda quedaron truncados; choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila
El coahuilense Sebastián García realizó este martes su primer entrenamiento en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo.

Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo
La expansión de la alianza ocurre, además, mientras disminuye la confianza de los australianos en Estados Unidos.

EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia
Manifestantes sostienen una pancarta frente al Ministerio de Economía para exigir medidas gubernamentales ante la crisis de endeudamiento de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026.

Jóvenes endeudados y sin trabajo se organizan ante plan económico de Milei en Argentina