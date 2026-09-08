Llevan jornada de prevención del suicidio a estudiantes de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con la intención de sensibilizar a los jóvenes de Monclova sobre la importancia de la salud mental, además de ofrecer herramientas para la prevención del suicidio, autoridades municipales, estatales, del sector salud y educativas pusieron en marcha la jornada de conferencias “Dale color a tu vida”, dirigida a estudiantes de nivel medio superior. El evento, llevado a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila, contó con la participación de alumnos de la Preparatoria Ladislao Farías Campos y reunió a autoridades locales, especialistas y docentes, quienes señalaron que la jornada busca promover el cuidado emocional, romper tabúes y fortalecer las redes de apoyo entre la comunidad estudiantil.

Durante su intervención, el director de Salud Municipal, Luis Ernesto Villarreal, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Carlos Villarreal Pérez para priorizar el bienestar emocional de la juventud. Remarcó que atravesar la etapa escolar implica enfrentarse a constantes cambios y dudas, por lo que llamó a los jóvenes a buscar ayuda sin temor. “Hablar de salud mental y de prevención del suicidio ya no es un tabú; es un acto de valentía, empatía y amor propio. Queremos que sepan que sus emociones importan y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza”, puntualizó el funcionario. La directora del plantel, María Fernanda Ibarra Farías, subrayó la necesidad de erradicar los estigmas en torno al bienestar emocional y enfatizó la responsabilidad compartida entre educadores, autoridades y sociedad para orientar a los alumnos en sus procesos personales.

Al dirigir su mensaje a los estudiantes, el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, recordó su experiencia como exdirector de Atención a la Juventud y reafirmó su compromiso con el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo integral de los jóvenes. El alcalde hizo un llamado a la empatía, el respeto y el compañerismo dentro y fuera de las aulas, además de pedir a los alumnos mantenerse atentos al estado de ánimo de sus compañeros y brindar apoyo a quien lo necesite. “La vida tiene sus matices y obstáculos, pero siempre hay una luz al final del camino. Queremos ocuparnos ahorita en temas preventivos para no preocuparnos después. Cualquier situación que se les presente en la vida tiene solución”, expresó Villarreal Pérez.

También exhortó a los estudiantes a trazar un plan de vida, aprovechar las oportunidades de capacitación y esforzarse por alcanzar sus metas en un entorno cada vez más competitivo. En la jornada participaron también Maximiliano Elgüezabal Mendoza, regidor de Salud; Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, así como especialistas que impartieron charlas enfocadas en la educación emocional y los canales institucionales de atención.

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