Monclova tendrá por primera vez Cabildo Juvenil; lanzan convocatoria para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad

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    Monclova tendrá por primera vez Cabildo Juvenil; lanzan convocatoria para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad
    El alcalde Carlos Villarreal presentó la convocatoria para el primer Cabildo Juvenil 2026 de Monclova. LIDIET MEXICANO

Monclova presentó la convocatoria para el primer Cabildo Juvenil 2026, dirigido a jóvenes de 12 a 26 años que podrán proponer iniciativas y participar en la vida pública del municipio

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de abrir un espacio dentro del Ayuntamiento donde los jóvenes puedan exponer sus ideas y dar voz a proyectos en beneficio de la ciudad, se presentó la convocatoria para realizar el primer Cabildo Juvenil 2026 de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó una rueda de prensa en la que, junto con la regidora de Atención a la Juventud, Ana María Soria, y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Enrique Mancha, dio a conocer los detalles de esta iniciativa impulsada por la Comisión de Juventud.

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La convocatoria está dirigida a jóvenes monclovenses de 12 a 26 años, quienes podrán participar mediante la presentación de una iniciativa relacionada con alguna de las comisiones que actualmente existen en el Cabildo.

Los participantes serán divididos en tres categorías: de 12 a 15 años, correspondiente a secundaria; de 16 a 20 años, para estudiantes de preparatoria; y de 21 a 26 años, para universitarios.

Para participar deberán elegir una comisión y desarrollar una propuesta relacionada con los temas que aborda, además de presentar un escrito y un video en el que expliquen su iniciativa.

Uno de los principales requisitos es que las propuestas sean inéditas y elaboradas completamente por los propios jóvenes, por lo que no deberán ser realizadas mediante inteligencia artificial.

La documentación deberá incluir la información personal y CURP del participante, y entregarse en un sobre cerrado y debidamente identificado en las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud, ubicadas en la Presidencia Municipal.

La recepción de propuestas estará abierta hasta el próximo 24 de septiembre.

La regidora Ana María Soria explicó que la convocatoria fue trabajada a través de las diferentes comisiones del Cabildo y con la participación del Consejo Municipal de la Juventud, con la intención de tomar en cuenta las opiniones de sus integrantes y evitar que se tratara de una convocatoria unilateral.

Explicó que el Cabildo Juvenil se llevará a cabo durante este mes de septiembre, en el marco de la celebración del Día Municipal de la Juventud.

$!Autoridades municipales dieron a conocer los requisitos y fechas para participar en el Cabildo Juvenil 2026.
Autoridades municipales dieron a conocer los requisitos y fechas para participar en el Cabildo Juvenil 2026. LIDIET MEXICANO

La finalidad es que los jóvenes conozcan cómo funciona el Ayuntamiento, identifiquen dónde pueden generar cambios y tengan un espacio para plantear las problemáticas que enfrentan, pero también para proponer soluciones que puedan trascender.

Los jóvenes elegidos serán un total de 21: 17 representarán a los regidores, dos a los síndicos, uno al alcalde y uno al secretario del Ayuntamiento.

Con esta primera edición, el Gobierno Municipal busca fomentar la participación de los jóvenes en la vida pública de Monclova y permitir que sus ideas tengan un espacio dentro del Cabildo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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