Llevará Manolo a Sheinbaum petición para reactivar AHMSA de Monclova

El Mandatario Estatal afirmó en su visita en Monclova, que seguirá insistiendo ante la Presidenta de México para que se avance en el compromiso presidencial de rescatar y reactivar Altos Hornos de México, una situación que mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores y familias de Monclova y la región.

MONCLOVA, COAH.- La reactivación de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), en Monclova , será el principal tema que el gobernador Manolo Jiménez Salinas pondrá sobre la mesa ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Coahuila, al advertir que la región centro necesita una solución de fondo que permita recuperar los empleos y devolverle su fuerza económica de la zona.

“Es importante que conozca cómo está la situación y que nos pueda ayudar a sacar esto de AHMSA”, señaló Jiménez Salinas.

Recordó que desde hace dos años ha planteado directamente a Sheinbaum la problemática que atraviesa la empresa y celebró que finalmente la reactivación de AHMSA haya sido incluida como uno de sus compromisos presidenciales.

El Gobernador sostuvo que Coahuila ha respaldado y seguirá impulsando este compromiso, pero insistió en que ahora se deben encontrar rutas y soluciones concretas para que la empresa vuelva a operar y los trabajadores puedan recuperar su fuente de empleo.

“Yo estoy con ellos al 100%. Es importante canalizar nuestras energías a ver cómo reactivamos, cómo encontramos soluciones”, expresó.

Jiménez Salinas consideró que no se debe permitir que el conflicto siga frenando el desarrollo de toda una región, por lo que llamó a trabajar en equipo y dejar de lado cualquier confrontación que no ayude a resolver el problema.

“Si la Presidenta de México hizo un compromiso presidencial de reactivar, pues hay que empujar y hay que trabajar en equipo y gestionar”, afirmó.

La petición del Gobernador llega además a unos días de que se lleve a cabo el proceso relacionado con la venta de AHMSA, mientras trabajadores mantienen la exigencia de que se les tome en cuenta y se garantice una solución que permita recuperar la actividad de la siderúrgica.

Para Manolo Jiménez, recuperar AHMSA no representa únicamente rescatar una empresa, sino reactivar la economía de Monclova y de toda la región centro, afectada durante años por la paralización de la siderúrgica.

Por ello, adelantó que AHMSA será uno de los temas prioritarios que abordará con la presidenta, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera Saltillo-Monclova.

Sobre esta obra, destacó que el tramo representa un rezago importante dentro de la carretera federal 57, al ser prácticamente el único segmento que permanece sin ampliarse a cuatro carriles desde la Ciudad de México hasta Piedras Negras.

El Gobernador consideró que ambos proyectos son fundamentales para darle un nuevo impulso a la Región Centro, atraer inversiones y generar empleos.

“Principalmente con la Presidenta, en esta visita, es la reactivación de AHMSA y la carretera Saltillo-Monclova a cuatro carriles”, puntualizó.