Piden a Sheinbaum intervenir por riesgo en carretera de Ocampo a Cuatro Ciénegas

A través de una publicación en redes sociales dirigida a la presidenta, Edgar Eduardo Varela Martínez expuso que durante las precipitaciones el arroyo ubicado en la carretera Ocampo-Cuatro Ciénegas recibe agua proveniente de diferentes puntos, provocando corrientes que pueden impedir completamente el paso de vehículos.

OCAMPO, COAH.- Ante la próxima visita a Coahuila de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un habitante de la población de Ocampo , Coahuila, solicitó su intervención para atender la problemática de infraestructura en el municipio y concretamente construir un puente en la carretera que comunica a Ocampo con Cuatro Ciénegas.

La situación, señaló, representa un riesgo particularmente grave cuando se requiere trasladar a personas enfermas o atender alguna emergencia.

El habitante de Ocampo explicó que el municipio no cuenta con servicios de salud suficientes para atender casos complejos, por lo que los pacientes deben ser trasladados a Cuatro Ciénegas, Monclova o incluso Monterrey. Bajo estas condiciones, un cierre carretero durante una lluvia intensa puede retrasar la atención médica y poner vidas en riesgo.

La preocupación tiene como antecedente hechos ocurridos este año. En mayo, fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de corrientes entre Ocampo y Cuatro Ciénegas y obligaron al cierre temporal de la carretera estatal 20, dejando interrumpida durante varias horas la comunicación entre ambas localidades.

En su petición, Varela Martínez recordó que habitantes de Ocampo han planteado durante años la necesidad de resolver este punto y aseguró que incluso candidatos y autoridades han realizado compromisos durante campañas electorales que posteriormente no se han concretado.

Por ello, pidió que durante la visita de Sheinbaum a Coahuila se tome en cuenta la situación del municipio y se impulse la construcción de un puente que permita mantener la comunicación aun durante las lluvias. También solicitó revisar las carreteras que comunican a los ejidatarios de Ocampo con Múzquiz.